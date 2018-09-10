TSK amblem
'FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na dair soruÅŸturmada 89 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
'FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na dair soruÅŸturma kapsamÄ±nda 89 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 'FETÖ'nün TSK yappÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda muvazzaflarÄ±n da bulunduÄŸu 71 asker ile 18 asker "imamÄ±" dahil 89 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda harekete geçen Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, ÅŸu ana kadar 48'i asker, 8'i "mahrem imam" olmak üzere 56 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.
Meslekten ihraç edilen albay E.G'nin, Sabiha Gökçen HavalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu sÄ±rada telefonuna uzaktan eriÅŸimle müdahale edildiÄŸi, söz konusu albayÄ±n telefonunda örgütün muhaberat amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ± FALCON kriptografik haberleÅŸme programÄ± bulunduÄŸu belirtildi.
Operasyonda, ihraç edilen bir binbaÅŸÄ±nÄ±n evinde ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda arama kararÄ± bulunan bir ÅŸahsÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
DiÄŸer 33 kiÅŸiyi arama çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sürdüÄŸü bildirildi. (Ä°stanbul/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 09:10