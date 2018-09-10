Sahibi yurt dÄ±ÅŸÄ±na giden Ä°nanlar Ä°nÅŸaat'a kayyÄ±m talebi

Ä°nanlar Ä°nÅŸaat'Ä±n sahibi Serdar Ä°nan hakkÄ±nda 'FETÃ–' mensubu olduÄŸu iddia edilen soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸirkete kayyÄ±m atanmasÄ± istendi.

Ä°nanlar Ä°nÅŸaat firmasÄ±nÄ±n iflasÄ±nÄ± açÄ±klayan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na giden Serdar Ä°nan hakkÄ±nda 'FETÖ' baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla ilgili sürdürülen soruÅŸturmada maÄŸdur avukatlarÄ±, ÅŸirkete kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ± istedi.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Avukat Penbe Üner Keskin ve Orhan Boran’Ä±n Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na sunduÄŸu suç duyurusu dilekçesinde ÅŸu iddialara yer verildi:

“Ä°nanlar Ä°nÅŸaat Anonim Åžirketi yöneticisi ve sahibi olan Serdar Ä°nan hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunda FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütü ile ÅŸirketin örgüt kontrolünde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma devam ediyor. FETÖ/ PDY SilahlÄ± Terör Örgütü’nün kontrolündeki ÅŸirket ortaklarÄ± emanetçi olarak örgüt içinden seçildi. OrtaklÄ±klarÄ± kâÄŸÄ±t üzerinde kaldÄ±. OrtaklÄ±k giriÅŸlerinde veya hisse devirlerinde para ya da sermaye koymadÄ±lar. Hisse devir bedeli olarak emanetçi ortaklarÄ±n hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±lan paralar örgüte verildi."

Åžirketin 9 Nisan 2018’deki olaÄŸanüstü genel kurul toplantÄ±sÄ±nÄ±n yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Serdar Ä°nan tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi ve burada alÄ±nan kararla ÅŸirket baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Orhan Arslan’Ä±n getirildiÄŸi belirtildi. Bu toplantÄ±dan 5 gün sonra Serdar Ä°nan’Ä±n 'FETÖ' ile organik baÄŸÄ±n kesilmemesi için Kanada’ya gittiÄŸi savunulan dilekçede Kanada ile Türkiye arasÄ±nda suçlularÄ±n iadesine dair anlaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Ä°nanlar Ä°nÅŸaat Anonim Åžirketi projelerinden olan Teras Hayat Sitesi, Teras Plus Sitesi, Teras Koru Sitesi, Teras Tema Sitesi, Teras Mix Sitesi, Teras Lotus Sitesi, Teras Bahçe Sitesi, Teras Vadi Sitesi’ndeki maÄŸdur sayÄ±sÄ±nÄ±n 600 kiÅŸiyi bulduÄŸu kaydedildi.

Ä°nanlar Ä°nÅŸaat’a kayyÄ±m atanmasÄ± istenilen dilekçede, ÅŸirket yöneticilerinin vergiden muaf olmak için mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suçlarÄ±ndan detaylÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lma yapÄ±lmasÄ± talep edildi. AyrÄ±ca ÅŸüpheliler hakkÄ±nda Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’ne, Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’ne, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’ne, Emniyet Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü’ne ayrÄ± ayrÄ± yazÄ± gönderilerek söz konusu yöneticilerin Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. AyrÄ±ca ÅŸirket yöneticilerinin çocuklarÄ±nÄ±n da araÅŸtÄ±rÄ±larak 'FETÖ' okul ve dershanelere gidip gitmediklerinin belirlenmesi ve Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk’ün Samanyolu gibi kanallarÄ±n iptalinden sonra Digitürk iptali olup olmadÄ±ÄŸÄ±, Zaman gazetesi, SÄ±zÄ±ntÄ± dergisi gibi aboneliklerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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