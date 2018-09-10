VakÄ±f KatÄ±lÄ±m BankasÄ±'ndan hatalÄ± kur aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°nternet sitesinde dolar/TL kuru 4,57, avro/TL kuru 5,37 seviyesinde gÃ¶sterilen VakÄ±f KatÄ±lÄ±m BankasÄ±, siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

VakÄ±f KatÄ±lÄ±m BankasÄ±, gece saatlerinde internet sitesinde dolar/TL kurunun 4,57, avro/TL kurunun 5,37 seviyesinden gösterilmesine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamada bankanÄ±n kurumsal web sitesine siber saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Bankadan yapÄ±lan duyuru ÅŸöyle:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlÄ± yayÄ±nlanan döviz kurlarÄ±mÄ±za yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarÄ±mÄ±zÄ± gösterecek ÅŸekilde bir siber saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸ, saldÄ±rÄ± çok kÄ±sa sürede püskürtülmüÅŸtür. BankacÄ±lÄ±k sistemlerimiz (mobil ve internet ÅŸubemiz) saldÄ±rÄ±dan olumsuz etkilenmemiÅŸ olup, bu sürede gerçekleÅŸen herhangi bir döviz alÄ±m-satÄ±m iÅŸlemi de bulunmamaktadÄ±r. YapÄ±lan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiÅŸtir."

Eski CHP Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, VakÄ±f KatÄ±lÄ±m'Ä±n kurumsal internet sitesine 01:05 ila 01:40 saatleri arasÄ±nda girilemediÄŸini ancak aynÄ± saatler içinde döviz kurunun, finans haberi veren sitelerden görüldüÄŸünü ifade etmiÅŸti.

Halkbank, 31 AÄŸustos gecesi 3,72 TL'lik hatalÄ± kurdan dolar satmÄ±ÅŸ, 4,6 milyon dolarlÄ±k alÄ±m-satÄ±m yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Halkbank 3,72 TLâ€™den dolar sattÄ±

Halkbank dÃ¶viz alÄ±m-satÄ±mÄ±na iliÅŸkin KAP'a aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 08:34

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