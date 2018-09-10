Amerika AÃ§Ä±k'ta Novak Djokovic ÅŸampiyon

Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± Amerika AÃ§Ä±k'Ä±n tek erkekler finalinde Novak Djokovic ÅŸampiyon oldu.

New York'ta düzenlenen tenis sezonunun son grand slam turnuvasÄ± Amerika AçÄ±k'Ä±n tek erkekler finalinde, dünya klasmanÄ±nda 6'ncÄ± sÄ±rada bulunan SÄ±rp Novak Djokovic, 3'üncü sÄ±radaki Arjantinli Juan Martin del Potro ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Toplam 3 saat 16 dakika süren maçta 29 yaÅŸÄ±ndaki Del Potro'yu 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenen 31 yaÅŸÄ±ndaki Djokovic, üçüncü kez ABD AçÄ±k'ta zafere ulaÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca, kariyerinin 14'üncü grand slam turnuvasÄ±nÄ± kazanan Djokovic, 1988-2003 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda mücadele eden ABD'li tenisçi Pete Sampras'Ä± da bu alanda yakaladÄ±.

Djokovic, zaferinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Sampras'Ä±n idolü olduÄŸunu belirterek, ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na desteklerinden dolayÄ± teÅŸekkür etti.

Del Potro'nun uzun yÄ±llar süren sakatlÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden Djokovic, "Bu sene dirseÄŸimden ameliyat olduÄŸumda, Juan Martin'in 2-3 yÄ±l boyunca olduÄŸu ameliyatlarla neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m. Zor zamanlardÄ± ama bu tür güç durumlardan öÄŸreniyorsunuz. O, bir gün en iyi oyunculardan biri olacaÄŸÄ±na dair kendine inanmaya devam ediyor ve ben de onun gelecek sene bu turnuvayÄ± kazanacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Djokovic, ÅŸampiyonluÄŸunun ardÄ±ndan 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

Final müsabakasÄ±nÄ± kaybeden Del Potro ise kendisini destekleyen taraflara teÅŸekkür ederek, "Åžu an konuÅŸmak pek kolay deÄŸil. Final maçÄ±nÄ± bu harika idole (Djokovic) karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±m için çok mutluyum. Benim son turnuvalarÄ±mdan biri olduÄŸunu ve ona karÅŸÄ± kazanmak istediÄŸimi biliyor. KaybettiÄŸim için tabii ki üzgünüm ancak Novak için mutluyum." dedi.

Amerika AçÄ±k'Ä± 9 yÄ±l önce kazandÄ±ktan sonra sakatlÄ±klarla mücadele ettiÄŸini belirten del Potro, favori turnuvasÄ± olarak nitelendirdiÄŸi Amerika AçÄ±k'ta finale ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için memnun olduÄŸunu dile getirdi.

Erkeklerde Ä°spanyol Rafael Nadal'Ä±n toplam 17, Ä°sviçreli Roger Federer'in ise toplam 20 grand slam zaferi bulunuyor.

Amerika AçÄ±k tek kadÄ±nlar finalinde Japon Naomi Osaka, ABD'li Serena Williams'Ä± maÄŸlup ederek ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. (New York/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 07:50

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