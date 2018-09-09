FÄ±stÄ±k iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan kamyonet devrildi: 17 yaralÄ±

FotoÄŸraf: Mustafa KanlÄ±/DHA

FÄ±stÄ±k iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan kamyonet devrildi: 17 yaralÄ±

    • 09 EylÃ¼l 2018 22:44

    Antep'te fÄ±stÄ±k iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan kamyonetin ÅŸarampole devrilmesi sonucu 3'Ã¼ aÄŸÄ±r 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Antep'te fÄ±stÄ±k iÅŸçilerinin bulunduÄŸu kamyonet, yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden çÄ±kÄ±p ÅŸarampole devrildi; 3’ü aÄŸÄ±r 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Kaza, akÅŸam saatlerinde Tokdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Aslan yönetimindeki 63 LK 731 plakalÄ± fÄ±stÄ±k iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan kamyonet, yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ÅŸarampole devrildi.

    Kazada sürücü Ramazan Aslan ile yanÄ±nda bulunan Ä°smail ÇakÄ±r, Efe Aslan, Mehmet Özcan ile birlikte kamyonet kasasÄ±ndaki bulunan isimleri öÄŸrenilemeyen 13 iÅŸçi yaralandÄ±.

    Devrilen kamyonetin kasasÄ±ndan yol kenarÄ±na savrulan yaralÄ±lar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±p tedaviye alÄ±ndÄ±.

    YaralÄ±lardan 3'ünün hayati tehlikelerinin bulunduÄŸu belirtildi.

    Ä°ÅŸçilerin hiçbir can güvenliÄŸi olmadan taÅŸÄ±nmasÄ± sonucu gerçekleÅŸen olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Antep/DHA)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 22:50
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