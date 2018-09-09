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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 22:29
Görseller: ÇHD
Tutuklu avukatlar iÃ§in kampanya: #SavunmaÄ°Ã§inBakÄ±rkÃ¶ydeyiz
09 EylÃ¼l 2018 22:20
Ã‡aÄŸdaÅŸ HukukÃ§ular DerneÄŸi, herkesi 17â€™si tutuklu 20 Ã¼yelerinin 10-14 EylÃ¼lâ€™de BakÄ±rkÃ¶y Adliyesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmasÄ±nda destek olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi, herkesi yargÄ±lanan avukatlarÄ±n duruÅŸmasÄ±nda destek için yanlarÄ±nda olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.
ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD), 17’si tutuklu 20 avukat üyelerinin 10-14 Eylül’de BakÄ±rköy Adliyesi’nde görülecek duruÅŸmalarÄ±na herkesi destek olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Sosyal medyada baÅŸlatÄ±lan destek kampanyasÄ±nda kÄ±sa sürede binlerce kullanÄ±cÄ± katÄ±ldÄ±.
#SavunmaÄ°çinBakÄ±rköydeyiz etiketiyle baÅŸlatÄ±lan destek kampanyasÄ±nda ÇHD’li avukatlara özgürlük istendi. (MA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 22:29
ETHA editÃ¶rleri iÃ§in dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
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