Ukraynaâ€™nÄ±n savaÅŸ gemileri Azak Deniziâ€™nde

Ukraynaâ€™nÄ±n zÄ±rhlÄ± gemilerini Azak Deniziâ€™ne nakletmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve burada donanmaya ait tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ bir Ã¼s kurulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Ukrayna Askeri Haber PortalÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve ülkenin donanma komutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak verdiÄŸi haberinde, Ukrayna’nÄ±n zÄ±rhlÄ± gemilerini Azak Denizi’ne nakletmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve burada donanmaya ait tam teÅŸekküllü bir üs kurulduÄŸunu yazdÄ±.

Portala göre, 8 Eylül sabahÄ±, Berdyansk’ta Ukrayna donanmasÄ±na ait zÄ±rhlÄ± bir geminin yük treyninde taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Gazetenin iddasÄ±na göre, önümüzdeki günlerde, üç topçu gemisinin daha bölgeye nakledileceÄŸi ve bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar Azak Denizi’nde Ukrayna DonanmasÄ±’na ait tam teÅŸeküllü bir deniz üssünün kurulacaÄŸÄ± planlanÄ±yor.

Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Azak Denizi’ndeki askeri varlÄ±ÄŸÄ± güçlendirme ve kÄ±yÄ± savunma birimlerinin yeni yüksek hassasiyetli füzelerle donatÄ±lmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 21:36

www.evrensel.net