ABD, Venezuelaâ€™da darbe iÃ§in askeri yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ!

New York Times, ABD hÃ¼kÃ¼metinin Venezuelaâ€™daki askeri yetkililerle 'darbe yapÄ±lmasÄ± iÃ§in gizlice gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼' yazdÄ±. Beyaz Saray iddiayÄ± reddetmedi.

New York Times gazetesi, ABD hükümetinin Venezuela’da bazÄ± askeri yetkililerle “darbe yapÄ±lmasÄ± için gizlice görüÅŸtüÄŸünü” iddia etti. Beyaz Saray “demokrasi isteyen tüm VenezuelalÄ±larla” görüÅŸüldüÄŸünü açÄ±klamakla yetinerek iddiayÄ± reddetmedi.

VENEZUELALI BÄ°R YETKÄ°LÄ° AÇIKLADI

New York Times’Ä±n ABD hükümet kaynaklarÄ± ile gizli görüÅŸmelere katÄ±lan VenezuelalÄ± askeri bir yetkiliye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, geçen yÄ±l yapÄ±lan görüÅŸmelerden sonuç alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Beyaz Saray’dan New York Times’taki habere iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. Ancak, “demokrasi talep eden bütün VenezuelalÄ±lara” diyaloÄŸun gerekli olduÄŸu ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garrett Marquis ise, FransÄ±z haber ajansÄ± AFP’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “ABD’nin, Venezuela’da demokrasiye barÄ±ÅŸçÄ±l ve muntazam bir biçimde dönülmesi yönündeki tercihinde bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Marquis, ABD’nin “her gün VenezuelalÄ±larÄ±n kaygÄ±larÄ±nÄ± dinlediÄŸini” ileri sürdü.

VENEZUELA’DAN TEPKÄ°

Venezuela hükümeti ise ABD yönetimini sert bir ÅŸekilde eleÅŸtirdi. Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jorge Arreaza resmi Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, “Venezuela’ya yapÄ±lan müdahale planlarÄ±nÄ± ve ordunun komplolarÄ±nÄ±n ABD hükümeti tarafÄ±ndan desteklenmesini dünyanÄ±n önünde kÄ±nÄ±yoruz” ifadesini kullandÄ±. Arreaza, ABD medyasÄ±nda bile bu planlarÄ±n kanÄ±tlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, ülkedeki saÄŸ muhalafeti veya ABD’yi darbe planlarÄ± yapmakla suçluyor. Maduro, AÄŸustos ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda patlayÄ±cÄ± madde yüklü uzaktan kumandalÄ± bir hava aracÄ± ile suikast düzenlenmek istendiÄŸini belirtmiÅŸti. Maduro, bu suikast giriÅŸimi için ABD’yi suçlamÄ±ÅŸ, Washington ise suçlamalarÄ± reddetmiÅŸti.

TRUMP, MÜDAHALEYÄ° GÜNDEME GETÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro’yÄ± açÄ±k bir biçimde eleÅŸtiriyor. AÄŸustos 2017’de medyaya yansÄ±yan haberlerde, Trump’Ä±n Venezuela’ya askeri bir müdahale olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± danÄ±ÅŸmanlarÄ± ile görüÅŸtüÄŸü iddia edilmiÅŸti. Trump, aynÄ± günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada ise “Ä°nsanlar acÄ± çekiyor ve ölüyor. Venezuela’da pek çok seçeneÄŸimiz var. OlasÄ± bir askeri operasyon da buna dahil” demiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Venezuela'da 'darbe giriÅŸimi': Askerler gÃ¶zaltÄ±nda

ABDâ€™nin umudu Venezuelaâ€™da askeri darbe!

ABD solu neden Venezuelaâ€™yÄ± anlayamÄ±yor?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 21:29

www.evrensel.net