Pentagon, Ä°dlib iÃ§in kendi planÄ±nÄ± Ã¶nermeye hazÄ±r

ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Dunford, Washingtonâ€™un Ä°dlibâ€™deki 'terÃ¶r yanlÄ±larÄ±yla mÃ¼cadele' iÃ§in kendi planÄ±nÄ± Ã¶nermeye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford, Washington’un Ä°dlib’deki “terör yanlÄ±larÄ±yla mücadele” için kendi planÄ±nÄ± önermeye hazÄ±r olduÄŸunu, fakat bu konuda Rusya ile iÅŸbirliÄŸinin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Pentagon) yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “ABD’li askeri yetkililer, Ä°dlib’de terörle mücadele operasyonlarÄ±nÄ±, alÄ±ÅŸÄ±lagelen büyük bir harekâttan daha etkili bir ÅŸekilde sürdürmenin bir yöntemi olduÄŸuna inanÄ±yor. BaÅŸkan (Dunford), ABD’nin iÅŸbirliÄŸini deÄŸil, Amerikan kuvvetlerinin ve araçlarÄ±nÄ±n teröristlerin kentsel ortamda dahi saptanmasÄ± ve sivillerin arasÄ±nda minimum kayÄ±plarla imha edilmesi için kullanÄ±lmasÄ±nÄ± kastettiÄŸini belirtiyor” dendi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca Dunford’un Rus mevkidaÅŸÄ± Orgeneral Valeriy Gerasimov ile Ä°dlib krizinin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan beri görüÅŸmediÄŸini ve ÅŸimdilik görüÅŸmeyi planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi kaydedildi.

Pentagon, ordunun deÄŸerlendirmelerine göre “Suriye’nin diÄŸer bölgelerindeki ÅŸiddetten kaçan yüz binlerce kiÅŸinin arasÄ±nda gizlenmek için yaklaÅŸÄ±k 20-30 bin terör yanlÄ±sÄ±”nÄ±n Ä°dlib’e girdiÄŸi bilgisini de aktardÄ±.

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YoÄŸun bombardÄ±manlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°dlib’de bugün sessizlik dikkat çekti.

ANHA’nÄ±n haberine göre, cihatçÄ± gruplara yakÄ±n Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi (SOHR), iki günlük yoÄŸun bombardÄ±manlarÄ±n ardÄ±ndan Halep, Hama, Lazkiye ve Ä°dlib’de dikkat çekici bir sessizlik olduÄŸunu kaydetti.

SOHR, geçtiÄŸimiz iki gün içerisinde Hama ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki El Hibet, El Mediq, El Tiwena, El Serc, El Helbe ve Abidin bölgelerine yönelik yoÄŸun bombardÄ±manlarda 22 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti. SavaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n 107 hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi, Suriye ordusunun da füze ve helikopterlerle bölgeye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Öte yandan SOHR, son iki günde 5 binden fazla kiÅŸinin Ä°dlib vilayetinden Afrin’e göç ettiÄŸini, göç edenlerin çoÄŸunun ise Cisr El ÅžiÄŸur bölgesinden olduÄŸunu kaydetti.

Suriye’nin güneyinde ise Süveyde’ye baÄŸlÄ± Til El Sefa bölgesinde Suriye ordusu güçleri ile IÅžÄ°D militanlarÄ± arasÄ±nda çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü kaydedildi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 21:04

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