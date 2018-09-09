Almanya parlamentosu Ã¶nÃ¼nde Dersim'deki yangÄ±nlara dikkat Ã§ekecekler

AralarÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ siyasetÃ§i ve gazetecilerin de bulunduÄŸu 92 isim ve 23 kuruluÅŸ Dersimâ€™deki orman yangÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin Ã§aÄŸrÄ± metni yayÄ±nladÄ±.

Dersim’deki orman yangÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin çaÄŸrÄ± yapan çok sayÄ±da tanÄ±nmÄ±ÅŸ isim ve kuruluÅŸ, yarÄ±n Federal Almanya Cumhuriyeti Parlamentosu önünde bir araya gelecek.

AralarÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduÄŸu 92 isim ve 23 kuruluÅŸ Dersim’deki orman yangÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin yarÄ±n Federal Almanya Cumhuriyeti Parlamentosu önünde yapÄ±lacak açÄ±klama öncesi bir çaÄŸrÄ± metni yayÄ±mladÄ±.

“Ä°nsanlÄ±ÄŸa çaÄŸrÄ±mÄ±zdÄ±r” denilerek kaleme alÄ±nan metinde, “Dersim’de son dört ayda binlerce hektarlÄ±k ormanÄ±n yandÄ±ÄŸÄ± tahmin edilmektedir. YangÄ±nlarda sadece ormanlar deÄŸil içinde barÄ±nan hayvanlar da yanarak can vermektedir. Bu hayvanlar içinde soyu tükenmekle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan ve koruma altÄ±na alÄ±nan vaÅŸaklar da bulunmaktadÄ±r. Dersim’de doÄŸaya, insanlara ve canlÄ±lara karÅŸÄ± açÄ±k bir suç iÅŸlenmektedir. Bu nedenle bütün duyarlÄ± toplumsal kesimleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Avrupa BirliÄŸi (AB), Avrupa Konseyi (AK), UNICEF, Greenpeace, çevreyi korumak için kurulmuÅŸ tüm sivil toplum örgütlerini ve yetkilileri sorumluluklarÄ±nÄ±n gereÄŸini yerine getirmeye davet ediyoruz” denildi.

SORUN DÄ°YALOGLA ÇÖZÜLÜR

Sorunun doÄŸuya zarar verilmekle çözülemeyeceÄŸi belirtilen metinde, “Tarih bu çözümsüz politikalarÄ±n örnekleriyle doludur. Çözüm, barÄ±ÅŸ, demokrasi ve özgürlüktedir. Bunun için de diyalog, en doÄŸru yoldur” denildi.

EYLEME ÇAÄžRI

Metinde, “Ä°mzasÄ± bulunan kurum ve kiÅŸiler olarak 10 Eylül 2018 tarihinde, Federal Almanya Cumhuriyeti Parlamentosu önünde, saat 13.00’da, yazar, akademisyen, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve doÄŸa aktivistlerinin de katÄ±lacaÄŸÄ± bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. Berlin ve çevresinde yaÅŸayan tüm Dersimlileri ve demokrasi güçlerini basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

ÇaÄŸrÄ± metninin tamamÄ± ÅŸöyle:

"Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde yer alan 82 bin nüfuslu Dersim; (Tunceli) AKP hükümetinin kararÄ±yla sistematik ve acÄ±masÄ±z bir saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r.

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran, Temmuz, AÄŸustos ve Eylül aylarÄ±nda, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterlerden atÄ±lan bombalarla ormanlar ateÅŸe verilmiÅŸtir.

Dersim merkez ve 7 ilçesinde aylardÄ±r devam eden orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n söndürülmesine AKP hükümetinin talimatÄ±yla asker ve polis tarafÄ±ndan zor kullanÄ±larak izin verilmemektedir.

AKP hükümeti, mülki amirlikler ve kolluk güçleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kentte yaÅŸayan insanlar üzerinde büyük bir baskÄ± uygulamaktadÄ±r.

Dersim merkez ile ilçeleri, köyleri ve yaylalarÄ±, güvenlik güçleri tarafÄ±ndan kuÅŸatmaya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Sivil toplum örgütlerinin verilerine göre; daÄŸlar bombalanmakta, insanlar zarar görmekte ve hukuksuz bir ÅŸekilde hapse atÄ±lmakta, özel güvenlik bölgeleri ilan edilerek göçe zorlanmaktadÄ±r.

Dersim’de son dört ayda binlerce hektarlÄ±k ormanÄ±n yandÄ±ÄŸÄ± tahmin edilmektedir. YangÄ±nlarda sadece ormanlar deÄŸil içinde barÄ±nan hayvanlar da yanarak can vermektedir.

Bu hayvanlar içinde soyu tükenmekle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan ve koruma altÄ±na alÄ±nan vaÅŸaklar da bulunmaktadÄ±r.

Dersim'de doÄŸaya, insanlara ve canlÄ±lara karÅŸÄ± açÄ±k bir suç iÅŸlenmektedir.

Dersim’de yanan sadece ormanlar deÄŸildir. Dersim inancÄ±nÄ±n kutsal mekanlarÄ±, mezarlarÄ±, tarihi dünyanÄ±n gözü önünde yakÄ±lmaktadÄ±r. Kültür, tarih, doÄŸa ve toplumsal hafÄ±za yok edilmektedir.

Dersim’in insanÄ±na, kutsal mekanlarÄ±na, ormanÄ±na, suyuna, doÄŸasÄ±na, kurduna-kuÅŸana ve tüm canlÄ±sÄ±na sahip çÄ±kmak; insani, ahlaki ve vicdani sorumluluktur.

Bu nedenle bütün duyarlÄ± toplumsal kesimleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Avrupa BirliÄŸi (AB), Avrupa Konseyi (AK), UNICEF, Greenpeace, çevreyi korumak için kurulmuÅŸ tüm sivil toplum örgütlerini ve yetkilileri sorumluluklarÄ±nÄ±n gereÄŸini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Sorun, insanlarÄ± öldürmekle, köyleri boÅŸaltmakla, insanlarÄ± göçe zorlamakla, ormanlarÄ± yakmakla, doÄŸaya zarar vermekle çözülmeyecektir. Tarih bu çözümsüz politikalarÄ±n örnekleriyle doludur. Çözüm, barÄ±ÅŸ, demokrasi ve özgürlüktedir. Bunun için de diyalog, en doÄŸru yoldur.

Biz aÅŸaÄŸÄ±da imzasÄ± bulunan kurum ve kiÅŸiler olarak; Dersim’de insana, doÄŸaya ve diÄŸer canlÄ±lara karÅŸÄ± bu saldÄ±rÄ±larÄ±n derhal durdurulmasÄ±nÄ± ve aÄŸÄ±r suçu iÅŸleyenlerin yargÄ±lanÄ±p, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz.

Bu amaçla 10 Eylül 2018 tarihinde, Federal Almanya Cumhuriyeti Parlamentosu önünde, saat 13.00’da, yazar, akademisyen, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve doÄŸa aktivistlerinin de katÄ±lacaÄŸÄ± bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.

Berlin ve çevresinde yaÅŸayan tüm Dersimlileri ve demokrasi güçlerini basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmaya davet ediyoruz."

Ä°MZACILAR

Prof. Normen Paech, Prof. Ronald Mönch, Prof. Axel Horn, Veterinar Dr. Gabriele Horn, Dr.Ulrike Flader (Akademisyen), Prof. Dr. Cengiz Aktar (AB uzmanÄ±), Sezai Temeli (HDP EÅŸ BaÅŸkanÄ±), Prof. Dr. Mithat Sancar (HDP Mardin Milletvekili), Alican Önlü (HDP Dersim Milletvekili ve HDP EÅŸ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±), Helin Evrim Sommer (Almanya Sol Parti Milletvekili), Gökay Akbulut (Almanya Sol Parti Milletvekili), Berivan Aymaz (YeÅŸiler NRW Eyalet Milletvekili), Berivan Aslan (Hukukçu), Sibel YiÄŸitalp (HDP Eski Amed Milletvekili), Hakan TaÅŸ (Almanya Sol Parti Milletvekili), Tobias Pflüger (Almanya Sol Parti Milletvekili), Dr. Çetin Gürer (Akademisyen), Doç. Dr. Nevra Akdemir (Akademisyen), Doç. Mustafa Åžener (Akademisyen), Dr. Arzu YÄ±lmaz (Akademisyen), Dr. Muzaffer Kaya (Akademisyen), Doç. Dr. Nazan ÜstündaÄŸ (Akademisyen), Dr. Dersim DaÄŸdeviren (Çocuk doktoru), Can Dündar (Gazeteci-Yazar), Yavuz Baydar (Gazeteci-Yazar), Hayko BaÄŸdat (Gazeteci-Yazar), Erdal Er (Gazeteci), Ergun Babahan (Gazeteci), Fehim IÅŸÄ±k (Gazeteci), RagÄ±p Zarakolu (Yazar), Celal BaÅŸlangÄ±ç (Gazeteci), Ayten Akgün (Gazeteci), Ferda Çetin (Gazeteci), Erk Acarer (Gazeteci), NazlÄ± Kulu (Gazeteci), Günay Aslan (Gazeteci), Fuat Kav (Gazeteci), Cahit Mervan (Gazeteci), Alican Kaya (Gazeteci), Serdar Karakoç (Gazeteci), Necat Sunar (Gazeteci),Yücel Özdemir (Gazeteci), Ä°rfan Cüre (Çevirmen) Can KasapoÄŸlu (Gazeteci), Nuray Åžahin (Yönetmen), BarÄ±ÅŸ Pir Hasan (Yönetmen), Munzur Çem (Yazar), Haydar Ä±ÅŸÄ±k Yazar), Lütfü DoÄŸan (Ä°ÅŸ Ä°nsanÄ±) Ä°smail Özen (Boksör), Hatip Dicle (Siyasetçi), BarÄ±ÅŸ YeÅŸil (Avukat), Nuray Temel (Avukat), Nihat Kaygalak (Avukat), Dünya DoÄŸan (Avukat), Ercan AyboÄŸa (Çevre Mühendisi), Hüseyin Mat (Avrupa Aleviler Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ±), Ali Ertan Toprak (Almanya Kürt Tolumu BaÅŸkanÄ±), Fuat Kaplan (Pedagog), Gülten AydÄ±n (Sosyolog), Nursel AydoÄŸan (HDP Eski DiyarbakÄ±r Milletvekili),

Çiler FÄ±rtÄ±na (Çevirmen), Ali ÇatakçÄ±n (Dersim Yeniden Ä°nÅŸa Cemiyeti BaÅŸkanÄ±), Ä°smail ParmaksÄ±z (Aktivist), Memili Güngör (Dersim Özgürlük Ä°nisiyatifi) Süleyman Ates (EÄŸitmen), GÄ±yasettin Sayan (Siyaetçi), Lerzan Jandil (Yazar), Selim FÄ±rat (Yazar), Mehmet AktaÅŸ (Yönetmen), Recep Marasli (Yazar), Hayri AteÅŸ (Yazar), Faruk MuhsinoÄŸlu (Ä°ÅŸ Ä°nsanÄ±), Cafer Tar (Yazar), Memo Åžahin (Yazar), Ahmet Kahraman (Gazeteci-Yazar) Hüseyin NarlÄ± (Yazar), Ozan Diyar (SanatçÄ±), Åžiyar Munzur (SanatçÄ±), Ozan Serdar (SanatçÄ±), Hasan SaÄŸlam (SanatçÄ±), Togay IÅŸÄ±klÄ± (Vorstand Mitglied Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.), Ali Ekber Aslan (Vorstand Mitglied Dersim Gesellschaft für Wiederaufbau), Ayhan Yabatu (Vorstand Mitglied Dersim Gesellschaft für Wiederaufbau), Hasan TaÅŸ (Ä°ÅŸ insanÄ±), Bedrana YÄ±ldÄ±rÄ±m (Vorsitzender Demokratische Alevitische Federation Deutschlan), Veli Kaya (Vorsitzender Demokratische Alevitische Federation Deutschlan), Süleyman Seven (Vorsitzender Kurdische Gemeinde Stuttgart), Turan Tekin (Vorsitzender Verein Gegen Genozid), Elif TaÅŸ (Vorsitzender Verein Gegen Genozid), Metin BozdaÄŸ (Vorsitzender FDG Europa), Kemal Karabulut (FDG Europa).

Kurumlar:

Dersim Gesellschaf für Wiederaufbau e.V.

Alevitische Federation Detschlan (AABF)

Demokratische Alevitische Federation Deutschlan

Linke Sozialist Partei Grüne

Kurdische Gemeinde Stuttgart

Verein Gegen Genozid Stuttgart

Kurdische Gemeinde Deutschland

Ä°nitiative Freiheit für Dersim e.V.

Dest DAN Berlin e.V.

NAV-DEM e.V. Berlin

CIK Berlin

Kurdische Gemeinde zu Berlin-Brandenburg e.V.

Kurdische Zentrum e.V.

YEKMAL e.V.

DFG Europa

Föderation der Dersim Gemeinden in Europa (FDG)

Dersim Kultur Gemeinde Berlin e.V.

Dersim Kultur Gemeinde Köln e.V.

Dêrsim Gemeinde Bonê Ma Rhein-Necker e.V.

Dersim Gemeinde Westfalen e.V.

MÄ±sletê Dêsimi- Rat Dersim

Zentralrat der Dersimer in Europa (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 20:41

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