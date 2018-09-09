'ABD Suriyeâ€™yi fosfor bombalarÄ±yla vurdu' iddiasÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Suriyeâ€™yi fosfor bombalarÄ±yla vurduÄŸunu iddia etti.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD’ye ait 2 adet F-15 uçaÄŸÄ±nÄ±n Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini fosfor bombalarÄ±yla vurduÄŸunu iddia etti.

Sputnik'in haberine göre Rusya'nÄ±n Suriye'deki AteÅŸkes Ä°zleme Merkezi BaÅŸkanÄ± Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-15 uçaÄŸÄ±nÄ±n dün Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini kullanÄ±mÄ± yasak olan fosfor mühimmatlarÄ±yla vurduÄŸunu öne sürdü.

Savçenko'nun “Deyr ez Zor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçaÄŸÄ±yla Hajin yerleÅŸimine yanÄ±cÄ± fosfor mühimmatlarÄ± kullanÄ±larak saldÄ±rÄ± düzenlendi” ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Savçenko'nun ayrÄ±ca “Ölü ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki bilgiler netleÅŸtiriliyor” dediÄŸi belirtildi.

ABD SURÄ°YE'YE EK BÄ°RLÄ°KLER SEVK ETMÄ°ÅžTÄ°

FOX News, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndaki kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak verdiÄŸi haberinde, Pentagon’un Suriye’nin güneydoÄŸusundaki koalisyon güçlerinin kontrolündeki El Tanf üssüne yüzlerce deniz piyadesinden oluÅŸan ek bir birlik gönderdiÄŸini bildirmiÅŸti.

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM) sözcüsü William Urban’Ä±n “ABD, Rusya, Suriye hükümeti veya iç savaÅŸta Suriye’yi destekleyebilecek baÅŸka bir grupla herhangi bir çatÄ±ÅŸma istemiyor” sözlerine de yer verilmiÅŸti.

Suriye’deki ABD askeri üslerinden biri olan El Tanf’daki garnizon, silahlÄ± Suriyeli kimi cihatçÄ± güçlerin, eÄŸitildiÄŸi bir üs olarak kullanÄ±lÄ±yordu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 20:50

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