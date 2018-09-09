Rusya'da binlerce kiÅŸi emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yÃ¼kselten yasayÄ± protesto etti

Rusya'da binlerce vatandaÅŸ, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± erkekler iÃ§in 60'tan 65'e, kadÄ±nlar iÃ§in 55'ten 63'e yÃ¼kselten yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.

Rus muhalif ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey NavalnÄ±y'nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla çoÄŸunluÄŸu gençlerden oluÅŸan binlerce kiÅŸi, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yükselten yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.

Bir süre önce 30 günlük hapis cezasÄ±na mahkum edilen NavalnÄ±y'nÄ±n sosyal medya üzerinden çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine baÅŸta Moskova ve St. Petersburg'ta olmak üzere birçok kentte binlerce kiÅŸi toplandÄ±. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve hükümet aleyhine sloganlar atÄ±lan eylemde, çok sayÄ±da kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Gelecek yÄ±ldan itibaren emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n kademeli ÅŸekilde erkekler için 60'tan 65'e, kadÄ±nlar için 55'ten 63'e yükseltilmesini öngören tasarÄ±, 19 Temmuz'da Rus parlamentosunun alt kanadÄ± Duma'da kabul edilmiÅŸti.

Putin, bir süre önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, emeklilik yaÅŸlarÄ±nÄ±n yükseltilmesine yönelik kararÄ±n yÄ±llardÄ±r ertelendiÄŸini belirterek, söz konusu gecikme nedeniyle ülkede enflasyonun ve yoksulluÄŸun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. (Moskova/AA)

Ä°sveÃ§â€™te emeklilik yaÅŸÄ± 64'e yÃ¼kseliyor

'Emeklilikte yaÅŸ engeli kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r'

Rusya'da emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yÃ¼kselten yasa tasarÄ±sÄ± protesto edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 19:22

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