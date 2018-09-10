'Saha gazeteciliÄŸi bitirildi, stÃ¼dyo ile gerÃ§ekler gizleniyor'

Uzun yÄ±llar sahada haber takibi yapan Kemal Batur: Saha gazeteciliÄŸi bitirildi, stÃ¼dyo gazeteciliÄŸiyle gerÃ§ekler gizleniyor.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Gazeteci Kemal Batur 2003’te 2. Körfez SavaÅŸÄ± ile Irak’Ä±n iÅŸgalini haberci olarak izledi. Haber takibi sÄ±rasÄ±nda bulunduklarÄ± araca yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da Batur, elinden yaralandÄ±, iki parmaÄŸÄ±nÄ± kaybetti. Haberci olarak takip ettiÄŸi savaÅŸtaki anÄ±larÄ±nÄ± Musul YanÄ±yorken üst baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Haberciler AteÅŸ AltÄ±nda adlÄ± kitapta topladÄ±. Kitap Fam YayÄ±nlarÄ±ndan çÄ±ktÄ±. Kemal Batur’la kitabÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Uzun yÄ±llar sahada haber takibi yapan Batur, bu durumun 2007’den itibaren deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Batur, “Medyada önce arazi haberciliÄŸi bitirildi. Ä°ÅŸinin ehli gazeteciler tasfiye edildi. Bunun yerine hiç bölgeyi gezmemiÅŸ gazetecilik türü baÅŸladÄ±. Her ÅŸey stüdyolarda aÄŸÄ±rlanan bu gazetecilere bÄ±rakÄ±ldÄ±. Böylece laf kalabalÄ±ÄŸÄ± ve manipülasyon baÅŸladÄ±. Gerçekler halktan gizlenmeye baÅŸlandÄ±” ifadeleriyle anlattÄ±. Bu durumun giderek tek sesli haberciliÄŸe doÄŸru gittiÄŸini de söyleyen Batur, “Muhalif basÄ±n üzerinde de inanÄ±lmaz baskÄ±lar arttÄ±. Bunun en büyük zararÄ±nÄ± Türkiye halkÄ± çekti, çekiyor” dedi. Batur’un sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlarÄ± ÅŸöyle;

Gazetecilik anÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kitaplaÅŸtÄ±rma gereÄŸini neden duydunuz?

Kemal Batur

2003 Irak Ä°ÅŸgalini bir haberci olarak yerinden izlemek ve haberleÅŸtirmek için uzun bir yolculuk yaptÄ±m. O zaman gazetecilerin Habur’dan Irak Federe Kürt Bölgesine geçiÅŸine izin verilmiyordu. Bu nedenle yasal yollarla, Nusaybin’den, Suriye KamÄ±ÅŸlÄ±’ya geçtim. Oradan da doÄŸuya yolculuk yaparak Rabia sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan, Telafer üzerinden o zaman Saddam’Ä±n denetiminde olan Musul’a ulaÅŸtÄ±m. Orada bir hafta kaldÄ±ktan sonra, Irak Federe Kürt Bölgesine ancak geçebildim. Bu yolculuk sÄ±rasÄ±nda ilginç anÄ±larÄ±m oldu. YolculuÄŸum daha savaÅŸ baÅŸlamadan iki ay önce gerçekleÅŸtirdim. Çünkü ABD’nin Ä°ÅŸgale giriÅŸeceÄŸini kestire bilmiÅŸtim. Bir ay politik ve diplomatik giriÅŸimlerden sonra, iÅŸgal baÅŸladÄ±. Bu süre boyunca bir günlük tutarak, tarihi ile birlikte kÄ±sa notlar aldÄ±m. Bölgede tarihsel bir dönüÅŸüme bir gazeteci olarak da tanÄ±k olmak istedim. Kitap bu notlardan çÄ±ktÄ±. Bir gazetecilik anÄ±sÄ± olarak, ÅŸahit olduklarÄ±mÄ±n kalÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± istedim.

KitabÄ±nÄ±zÄ± 2 Nisan 2003’te Süleymaniye’de mayÄ±n patlamasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren meslektaÅŸÄ±nÄ±z BBC Tahran muhabiri Kaveh Golestan’a adanÄ±z. Siz de Musul’da saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±nÄ±z ve yaralÄ± kurtuldunuz. Neler söylemek istersiniz?

Uzun yÄ±llar çatÄ±ÅŸmalÄ± bölgeler ve OrtadoÄŸu’da gazetecilik yaptÄ±m. MesleÄŸin tehlikesinin farkÄ±ndaydÄ±m. AslÄ±nda savaÅŸ boyunca çok tehlikeler yaÅŸadÄ±k. Fakat Nisan 2003’te Musul’da çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±k. AracÄ±mÄ±z tarandÄ±. Mucize eseri olarak çÄ±kabildik. Benimle birlikte gazeteci arkadaÅŸlarÄ±mdan da yararlananlar oldu. Zaten orada çeÅŸitli zamanlarda beraber mesai yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gazeteci arkadaÅŸlar hayatÄ±nÄ± kaybetti. Buna biraz da alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. ArkadaÅŸÄ±m BBC Tahran Muhabiri Kaveh Golestan Pulitzer ödülü almÄ±ÅŸ, geçmiÅŸte baÅŸarÄ±lÄ± bir foto-muhabiri idi. AyrÄ±ca aramÄ±zda bir dostluk oluÅŸmuÅŸtu. Ä°nsan olarak örnek alÄ±nacak biriydi. Süleymaniye’nin Güneyinde, Kifri denen bir bölgede, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. AnÄ±sÄ±nÄ± yad etmek istedim.

‘ÇOK ZOR BÄ°R SÜREÇTÄ°’

KitabÄ±nÄ±za anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dönem ABD’nin Irak’Ä± iÅŸgal sürecini de ele alÄ±yor. Bir iÅŸgalin haberini takip etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. MesleÄŸinizi nasÄ±l yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z?

Bu süreçte Türk basÄ±nÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için, çok zorluklar çektik. Çünkü o zaman Türkiye ile Irak Federe Kürt Bölgesi Hükümeti arasÄ±nda çeÅŸitli sorunlar vardÄ±. Tezkere meselesi vardÄ±. Türk askeri bölgeye girecek söylentileri çalkalanÄ±yordu. Bunun faturasÄ±nÄ± ise Türk basÄ±nÄ±nda çalÄ±ÅŸan gazeteciler ödedik. DevamlÄ± denetim altÄ±nda tutulduk. Her yere serbestçe girmemize izin verilmiyordu. Halbuki yabancÄ± basÄ±n daha rahat çalÄ±ÅŸabiliyordu.

Ä°kincisi, savaÅŸ ve iÅŸgal baÅŸladÄ±ktan sonra her sabah sÄ±cak cephelere gidiyorduk. Bazen geceleri de çatÄ±ÅŸmalarÄ± izliyorduk. Arazi zaten mayÄ±nlarla dolu idi. Çok dikkatli olmamÄ±z gerekiyordu. Ne kadar da tedbirli olsan, neticede savaÅŸÄ±n ortasÄ±ndasÄ±n. Daha sonra kentler düÅŸmeye baÅŸladÄ±. Kent savaÅŸlarÄ± bir gazeteci için daha da tehlikeli oluyordu. Bütün bu kaos ve karmaÅŸa arasÄ±nda bir de haber toplama ve geçme iÅŸi ile uÄŸraÅŸÄ±yorduk. Çok zor bir süreçti.

MEDYADA ÖNCE ARAZÄ° HABERCÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TÄ°RÄ°LDÄ°

MedyanÄ±n tamamÄ± neredeyse iktidarÄ±n kontrolüne geçtiÄŸi bir dönemdeyiz. Ve ÅŸimdi gündemin sÄ±cak meselelerin baÅŸÄ±nda Suriye var. Irak iÅŸgali dönemi ile ÅŸimdi yapÄ±lan gazeteciliÄŸi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±racak olursanÄ±z neler diyeceksiniz?

1994 yÄ±lÄ±ndan itibaren GüneydoÄŸu ve OrtadoÄŸu’da gazetecilik yapÄ±yorum. 2003 Irak iÅŸgalini baÅŸtan sona izledim. YÄ±llarca GüneydoÄŸu’da çalÄ±ÅŸtÄ±m. SavaÅŸtan önce Suriye’nin çoÄŸunu dolaÅŸtÄ±m. Ä°ç savaÅŸta da Suriye’de bulundum. 1990’larda Lübnan’da bulundum. 2006’da Lübnan’da Ä°srail-Hizbullah SavaÅŸÄ±nda görev yaptÄ±m. KÄ±smen Libya iç savaÅŸÄ±nda habercilik yaptÄ±m. BunlarÄ± ÅŸunun için söylüyorum, o yÄ±llarda haberciliÄŸi yerinde yapÄ±yorduk. OlanlarÄ± aktarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Bir örnek vereyim; 1990’lÄ±, 2000’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak, Hakkari veya Cizre’de bir olay olduÄŸu zaman, yüzlerce gazeteci bölgeye akÄ±n ediyorduk. Aylarca arazide haber takibi yapÄ±yorduk. Bu durum 2007’den itibaren yavaÅŸ yavaÅŸ deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±. Zamanla deÄŸiÅŸim hÄ±zlandÄ±. Medyada önce arazi haberciliÄŸi bitirildi. Ä°ÅŸinin ehli gazeteciler tasfiye edildi. Ä°ÅŸten atÄ±ldÄ±. Binlerce gazeteci iÅŸsiz bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bunun yerine hiç bölgeyi gezmemiÅŸ gazetecilik türü baÅŸladÄ±. Her ÅŸey stüdyolarda aÄŸÄ±rlanan bu gazetecilere bÄ±rakÄ±ldÄ±. Böylece laf kalabalÄ±ÄŸÄ± ve manipülasyon baÅŸladÄ±. Gerçekler halktan gizlenmeye baÅŸlandÄ±. Benim çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m 1990’lÄ± yÄ±llarda merkez medya da dahi her görüÅŸten gazeteciye rastlamak mümkündü. ArkadaÅŸça yan yana çalÄ±ÅŸabiliyorduk. Bu renklilikte yok edildi. MedyanÄ±n belli ellerde toplanmasÄ±yla ve medya patronlarÄ±nÄ±n siyasal iktidarla olan ticari iliÅŸkileri de bu süreci hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Sonra günümüzde gördüÄŸümüz tek sesli habercilik anlayÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Muhalif basÄ±n üzerinde de inanÄ±lmaz baskÄ±lar arttÄ±. Bunun en büyük zararÄ±nÄ± Türkiye halkÄ± çekti, çekiyor. KÄ±smen var olan haber alma hakkÄ± da elinden alÄ±ndÄ±. Bir gazeteci olarak bir çok yazÄ± ve haberi batÄ± basÄ±nÄ±ndan takip ediyorum. ‘Arazide olsam bende böyle yapardÄ±m’ diyorum. Fakat bunu yayÄ±nlayacak mecra yok artÄ±k. Bunun neticesinde internet haberciliÄŸi geliÅŸti. Bir çok deneyimli haberci buralara kaydÄ±. Bu haber siteleri veya iki, üç gazetenin de imkanlarÄ± çok kÄ±sÄ±tlÄ±. Seslerini fazla duyuramÄ±yorlar. Ä°mkanlarÄ±nÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± zaman teknolojik habercilikte de etkili olamÄ±yorsunuz kÄ±sacasÄ±. Son ekonomik krizlerle birlikte özgür basÄ±nÄ±n durumu da çok zorlaÅŸtÄ±...

Afrin’e harekat baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman, deneyimli bir gazeteci arkadaÅŸÄ±m, ‘bölgeye girip öbür taraftan haber aktarabilir misin?’ demiÅŸti. Ben de bir çok riski alarak bunu yapabilirim demiÅŸtim. Fakat yaptÄ±ÄŸÄ±m haberleri herhangi bir basÄ±n mecrasÄ±nda yayÄ±mlayabilir misin? demiÅŸtim. O da, ‘bu garantiyi veremem’ dedi. Son durum bundan ibaret.

MEZOPOTAMYA KÜLTÜRÜNE EV SAHÄ°PLÄ°ÄžÄ° YAPAN MÜZELER TALAN EDÄ°LDÄ°

ABD ve müttefikleri “istikrar ve demokrasi” vaadiyle Irak’Ä± iÅŸgal ettiler. Irak söz konusu tarihten beri deyim yerindeyse gün yüzü görmedi. O günden bugün ÅŸöyle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da neler diyeceksiniz?

SavaÅŸÄ±n ve iÅŸgalin bir “istikrar ve demokrasi” kandÄ±rmacasÄ± olarak yutturulmasÄ± gerekiyordu. ABD ve müttefiklerini amacÄ±nÄ± bir gazeteci olarak biliyordum. Bunu günümüze kadar olan süreçte acÄ± bir ÅŸekilde gördük. Milyonlarca insan yerinden ve yurdundan edildi. Büyük iÅŸkenceler yaÅŸandÄ±. Yüz binlerce insan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Irak’Ä±n bütün altyapÄ±sÄ± yok edildi. Binlerce yÄ±llÄ±k Mezopotamya kültür hazinesine ev sahipliÄŸi yapan ülkenin müzeleri talan edildi. Bütün tarihi eserler yaÄŸmalandÄ±. BatÄ±lÄ± ülkelerin koleksiyonlarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±, bir ÅŸekilde. Bir de Irak’ta petrol vardÄ±. Bunlar da BatÄ±lÄ± petrol ÅŸirketlerine akÄ±tÄ±ldÄ±. Bu süreç hâlâ devam ediyor. Bir de gözden kaçan bir konu, Irak hükümeti devamlÄ± Ä°srail için tehlike arz ediyordu. Ve taciz ediyordu. Bir nevi modern ve emperyalist bir haçlÄ± seferi diyebiliriz. Tek fark bunun içinde bazÄ± Arap ve Ä°slam ülkeleri de vardÄ±. Tabi ki Irak’Ä±n bu sürece gelmesinde Saddam Hüseyin’inde büyük hatalarÄ±nÄ± gözardÄ± etmemek gerekir.

Irak bu iÅŸgal ile birlikte teröre açÄ±k hale geldi. Bir çok el Kaide hücresi ülkeye sÄ±zdÄ±. Mezhep çatÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. Bu günümüze kadar devam etti. IÅžÄ°D Irak’ta büyüdü ve bütün OrtadoÄŸu ve dünyayÄ± tehdit edecek hale geldi. Bunlar tesadüfi sonuçlar deÄŸil tabi ki bence. Birileri bunu kurguladÄ±. Irak’taki iÅŸgalin sonuçlarÄ±nÄ± bir nevi Suriye iç savaÅŸÄ±nda gördük diyebilirim.

ARKA PLANDA PETROL VE ENERJÄ° SAVAÅžLARI VAR

Irak'Ä±n iÅŸgalinin ardÄ±ndan devam eden süreç Suriye’de iç savaÅŸla sürüyor. Öncesi bir yana Irak iÅŸgalinden sonra OrtadoÄŸu’da gerilim ve savaÅŸ eksik olmadÄ±. Bölgede daha önce de gazetecilik yapmÄ±ÅŸ biri olarak neler diyeceksiniz?

GeçmiÅŸte baÅŸlayÄ±p Irak’tan sonra Suriye’ye kadar uzanan kan ve gözyaÅŸÄ±nÄ±n tohumlarÄ±, aynÄ± merkezler tarafÄ±ndan ekildi. Bugün sadece sonuçlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Bu süreç daha da devam edecek diyebilirim. OrtadoÄŸu ve özelinde Suriye’de yaÅŸananlar bir senaryonun çeÅŸitli parçalarÄ±. Bunun plan ve projelerini batÄ±lÄ± emperyal güçler yaptÄ±. Finans ve lojistik desteÄŸini bölge ülkeleri yaptÄ±. Bunlar arasÄ±nda Suudi Arabistan, Katar, BirleÅŸik Arap Emirlikleri gibi ülkeler var. Tabi ki burada Ä°srail’in beka sorununu da unutmamak gerekir. Bunun ucu ülkemize kadar uzanÄ±yor. Özellikle Suriye iç savaÅŸÄ±nda. Sonuçta baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da bölgede Müslüman ülkelerin gençleri buna alet ediliyor. Böylece mezhepsel ve Ä±rksal çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Bunu arka planÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, durumun bir petrol ve doÄŸal yani enerji savaÅŸlarÄ± olduÄŸuna görebilirsiniz. Avrupa ve BatÄ± bu savaÅŸlarÄ± kendi aralarÄ±nda yüzlerce yÄ±l denedi. Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’ndan itibaren bunu noktaladÄ±. Günümüzde ise aynÄ± senaryo OrtadoÄŸu’da sahneleniyor. Bunu görmek gerekir. Daha ne kadar süreceÄŸi de belli deÄŸil. Çünkü Ä°slam dünyasÄ±nda bir cahiliye dönemi yaÅŸanÄ±yor. Ä°slam ÅŸiddet ile anÄ±lmaya baÅŸlanÄ±yor.

DiÄŸer taraftan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, Suud ve Körfez sermayesinin büyük kÄ±smÄ± ABD ve BatÄ± ülkelerinde, beraber iÅŸ ve ticaret iliÅŸkileri var. Arap sermayesi ve zenginleri batÄ± emperyal güçleri ile ortaklÄ±k yaparken, buna Yahudi sermayesi de dahil, Arap sokaklarÄ± ve halkÄ±nÄ± bunlara karÅŸÄ± düÅŸmanlÄ±k oyunu ile uyutmaktadÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 18:49

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