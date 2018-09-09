DTK 8. OlaÄŸan Kongresiâ€™nin sonuÃ§ bildirgesi aÃ§Ä±klandÄ±

Demokratik Toplum Kongresi 8. OlaÄŸan Kongresi'nin sonuÃ§ bildirgesi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Bildirgede yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 8. OlaÄŸan Kongresi’nin 1. Ara Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±nÄ± tamamladÄ±.ToplantÄ±ya dair DTK tarafÄ±ndan sonuç bildirgesi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Kongrede birçok gündeme dair önerilerek tartÄ±ÅŸÄ±larak kabul edildi. Tutuklu bulunan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Güven’e ve siyasetçilere dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ± gönderildi. Ä°ran’Ä±n Kürt siyasetçilere ve muhaliflere yönelik idamlarÄ± da ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±. Cumartesi Anneleri ile dayanÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ± da belirtildi. Bildirgede ayrÄ±ca Kürtlerin ulusal birlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önemine deÄŸinilirken Rojava halkÄ± ile dayanÄ±ÅŸma içinde olunduÄŸu belirtildi.

Suriye ve Irak merkezli devam eden savaÅŸÄ±n, tüm OrtadoÄŸu’daki dengeleri ve statükoyu sarsacak geliÅŸmelere gebe olduÄŸu belirtilen bildirgede, “Bu geliÅŸmeler, halklarÄ±n mücadelesi ile demokratikleÅŸmeye doÄŸru evrilecektir. OrtadoÄŸu halklarÄ±na doÄŸru önderlik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, hiçbir gücün halklarÄ±n deÄŸiÅŸim istemine karÅŸÄ± koyamayacaÄŸÄ±nÄ± toplumlarÄ±n mücadele tarihi göstermiÅŸtir. Zaman demokrasi ve özgürlük zamanÄ±dÄ±r” denildi. Bildirgede, Türkiye’nin Kürt düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± politikalarÄ±nÄ±n Türkiye’yi OrtadoÄŸu’da içinden çÄ±kÄ±lmaz sorunlar girdabÄ±na soktuÄŸu belirtildi.

DTK’YE BASKI

DTK’ye yönelik baskÄ±lara deÄŸinilen bildirgede, “Önceki süreçte baÅŸlayan, son bir yÄ±llÄ±k süreçte de derinleÅŸtirilerek sürdürülen DTK’yi kriminal hale getirme amaçlÄ± gerçekleÅŸtirilen baskÄ±lar, gözaltÄ±lar, tutuklamalar ve 'yargÄ±lamalar' vb. operasyonlar, demokratik siyasete ve meÅŸruiyetimize olan inancÄ±mÄ±z, basÄ±na ve kamuoyuna açÄ±k ve ÅŸeffaf çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zla çürütülmüÅŸtür” denildi.

‘SEÇÄ°M ÇALIÅžMALARINA BAÅžLANMALI’

Yerel seçimlerde ‘kayyÄ±m sistemini tarihin çöp sepetine atmak’ için seferberlik ruhuyla çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlama çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan bildirgede, “Türkiye’de yaÅŸanan, giderek de derinleÅŸerek tüm toplumsal kesimleri iflasa, iÅŸsizliÄŸe, yoksulluÄŸa ve açlÄ±ÄŸa mahkum eden ekonomik krizin olasÄ± sonuçlarÄ±nÄ±n ÅŸimdiden öngörülerek, krizin faturasÄ±nÄ±n özellikle emekçi yoksul kesimlere çÄ±kartÄ±lacaÄŸÄ± gerçeÄŸinin bilincinde olarak mücadelenin aciliyetine özellikle dikkat çekmiÅŸtir” denildi.

KÜRTÇE Ä°ÇÄ°N SEFERBELÄ°K ÇAÄžRISI

KayyÄ±m sistemi ile birlikte Kürt kimliÄŸi ve anadili üzerindeki asimilasyon politikalarÄ±na derinlik kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen bildirgede, “Kürt dili üzerindeki baskÄ±larÄ±, kurumlarÄ±mÄ±za, parklarÄ±mÄ±za, sokak ve caddelerimize verilen Kürtçe isimleri kaldÄ±rmasÄ±nÄ± ve açÄ±lan birçok kadÄ±n, çocuk vb. eÄŸitim merkezlerini kapatmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±r. Bu asimilasyon uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± bütün halkÄ±mÄ±zÄ± ve demokratik tüm toplumsal kesimleri duyarlÄ±lÄ±ÄŸa çaÄŸÄ±rarak, Kürtçe anadilimizi yaygÄ±nca kullanma seferberliÄŸi baÅŸlatmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

‘BARIÅž Ä°ÇÄ°N TECRÄ°T KALDIRILMALI’

PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± için çözüme katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± vurgulan bildirgede, “Kürt sorununun tam anlamÄ±yla bir OrtadoÄŸu sorunu haline geldiÄŸi gerçeÄŸinden yola çÄ±karak gerek Türkiye’de kalÄ±cÄ±, adil, eÅŸit ve özgürlükleri güvence altÄ±na alacak olan bir barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±, gerekse de OrtadoÄŸu’ya barÄ±ÅŸçÄ±l demokratik eÄŸilimleri hakim kÄ±lmak için Kürt Halk Önderi SayÄ±n Öcalan’Ä±n tarihi kiÅŸiliÄŸi, misyonu ve paradigmasÄ±nÄ±n gerçek anlamda bir çözüme katkÄ± sunacaÄŸÄ± gerçeÄŸinin altÄ±nÄ± çizmiÅŸtir. Bu anlamda, SayÄ±n Öcalan üzerindeki aÄŸÄ±r tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve özgürlüÄŸünün saÄŸlanmasÄ±nÄ±n, gerek Türkiye’de gerekse de OrtadoÄŸu’da demokratikleÅŸmeye ve barÄ±ÅŸa evrilen bir sürece tarihsel bir katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na olan inancÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir” denildi.

MÜCADELE SÖZÜ YÄ°NELENDÄ°

DTK EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± baÅŸta olmak üzere bütün bileÅŸenlerin halkÄ±n beklentilerine denk düÅŸen çalÄ±ÅŸmada yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± ve özeleÅŸtiri verildiÄŸi belirtilen bildirgede, mücadele sözü yinelenerek “Kongre, DTK’nin bütün bileÅŸenleri ve delegeleriyle birlikte sürece ve önümüzdeki dönem görevlerine büyük bir kararlÄ±lÄ±k ve mücadele bilinciyle yaklaÅŸma iradesini ortaya çÄ±kartarak tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 18:42

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