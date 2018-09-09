HDP'li HatimoÄŸullarÄ±: TÃ¼rkiyeâ€™nin OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k hayali Ã§Ã¶ktÃ¼

HDP Adana Milletvekili TÃ¼lay HatimoÄŸullarÄ± Tahranda gerÃ§ekleÅŸen Ã¼Ã§lÃ¼ zirveyi deÄŸerlendirdi.

Diren YURTSEVER

Tahran Zirvesi’nin “Yeni OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k hayali ve ÅŸantaj siyasetinin çöktüÄŸü” anlamÄ±na geldiÄŸini belirten HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, Ä°dlib operasyonu sonrasÄ±, Türkiye’nin Cerablus, Bab ve Afrin’den vazgeçmesi için Suriye hükümetinin baskÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Gündemini Ä°dlib oluÅŸturan Tahran Zirvesi sonrasÄ± tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. Türkiye’nin, desteklediÄŸi silahlÄ± güçleri koruma yönündeki önerileri kabul edilmezken, Rusya ve Suriye’nin Ä°dlib’e yönelik hava operasyonlarÄ± da sürüyor. OrtadoÄŸu’yu yakÄ±ndan takip eden HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, Tahran Zirvesi ve Ä°dlib Operasyonu’nu deÄŸerlendirdi.

'Ä°DLÄ°B OPERASYONUNDAN SONRA SÄ°YASAL SÜREÇ BAÅžLAYACAK’

HatimoÄŸullarÄ±, Ä°dlib operasyonunun sadece zirveye katÄ±lan 3 ülke açÄ±sÄ±ndan deÄŸil zirveye katÄ±lmayan ABD ve AB ülkeleri açÄ±sÄ±ndan da önemli bir süreç olduÄŸunu belirtti. HatimoÄŸullarÄ±, “2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n sonucu olarak bütün ÅŸehir merkezlerinden kaçan çetelerin gelip yerleÅŸtiÄŸi ve merkez üs haline getirdikleri yer Ä°dlib bölgesidir. Ä°dlib operasyonundan sonra da siyasal sürecin baÅŸlama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha da artmÄ±ÅŸ oluyor” dedi. Operasyondan sonra baÅŸlayacak siyasal sürecin ÅŸu aÅŸamada Rusya ve Ä°ran lehine olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸunu vurgulayan HatimoÄŸullarÄ±, ABD ve AB’nin bu geliÅŸmeyi engellemek için Ä°dlib operasyonunda devreye gireceÄŸini söyledi. HatimoÄŸullarÄ±, gerçekleÅŸen Tahran Zirvesinde “hem Türkiye ikna edilmek istendi hem de ABD ve AB’ye mesaj verilmek istendi” dedi.

‘TÜRKÄ°YE’NÄ°N ÅžANTAJ SÄ°YASETÄ° DE ÇÖKTÜ’

HatimoÄŸullarÄ±, Türkiye’nin siyasetini bugüne kadar ABD, AB ve bu ülkelerin karÅŸÄ±sÄ±nda Rusya ve Ä°ran üzerindeki ÅŸantaj siyaseti üzerinden yürüttüÄŸüne deÄŸindi. HatimoÄŸullarÄ±, Türkiye’nin Suriye’de baÅŸÄ±ndan beri askeri, ekonomik ve siyasi hegemonya saÄŸlamak istediÄŸini ve bu doÄŸrultuda Suriye’den kopacak topraklarÄ± kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±na alarak yeni-OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k hayalini gerçekleÅŸtirmeyi hedeflediÄŸini belirtti. Ä°dlib operasyonu ile birlikte Türkiye’nin yeniOsmanlÄ±cÄ±lÄ±k hayalinin çöktüÄŸünü dile getiren HatimoÄŸullarÄ±, Tahran Zirvesi’nin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± tabloyu ÅŸöyle yorumladÄ±: “Ä°dlib operasyonu ve daha sonra Suriye de geliÅŸecek bir siyasal çözüm sürecinde Türkiye, kendi kayÄ±plarÄ±yla baÅŸ baÅŸa kalacak. Bu kayÄ±plar Suriye’de elde etmek istediÄŸi toprak parçalarÄ± ve hegemonya. AynÄ± zamanda yürüttüÄŸü ÅŸantaj siyasetinin de sonlarÄ±na doÄŸru gelindiÄŸini gösteriyor. Bir yandan Rojava meselesinden dolayÄ± ABD ile gerilimi tÄ±rmandÄ±ran bir Türkiye var öte yanda da Rusya ve Ä°ran ile bir anlaÅŸma içinde. Ama ÅŸuan gelinen noktaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda PYD’nin Suriye hükümeti ile görüÅŸmeleri söz konusu ve bu görüÅŸmeler olgunluk gösteren bir biçimde ilerledi ÅŸuana kadar. Bu görüÅŸmelerden olumlu bir siyasal süreç elde edilir ve Rojava halkÄ±nÄ±n talepleri yerine gelirse bu durumda Türkiye ABD ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± çeliÅŸkiyi Rusya, Ä°ran ve Suriye ile de yaÅŸamak durumunda kalacak. Åžuan Türkiye bir çÄ±kmazÄ±n içinde ve Ä°dlib operasyonu da bu çÄ±kmazÄ±n ne kadar derinleÅŸtiÄŸinin bir göstergesidir.”

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMSÜZLÜÄžÜ...

Türkiye’nin, Kürt sorununu demokratik ve barÄ±ÅŸçÄ±l yollarla çözümünü istemediÄŸi için Suriye’de izlediÄŸi politikalarÄ±n ayaÄŸÄ±na dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren HatimoÄŸullarÄ±, ÅŸu öngörüde bulundu: “Mevcut iktidar Suriye’de uyguladÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ politikasÄ±yla Türkiye’yi bir bataklÄ±ÄŸa sürüklemiÅŸtir. Bugün Ä°dlib’de somut bir kazanÄ±m elde etme ihtimali tamamen ortadan kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye, Cerablus’ta, Afrin’nde belli bir konumlanma elde etmiÅŸti. Ama Ä°dlib operasyonu sonrasÄ± bu konumlanmalarÄ±ndan da vazgeçmesi Suriye hükümeti tarafÄ±ndan daha yüksek bir sesle ifade edilecektir.”

HatimoÄŸullarÄ±, “SavaÅŸ bu bölgede devam ettiÄŸi sürece bunun bedelini en aÄŸÄ±r biçimde yoksul haklarÄ±n çocuklarÄ± ödeyecektir. Bizler bu faturanÄ±n bedelini ödemek istemiyoruz. O yüzden bizler emeÄŸimize, alÄ±n terimize ve bölgedeki savaÅŸÄ±n bitmesiyle de canlarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kmak istiyoruz” diye konuÅŸtu. (AnkaraMA)

‘ABD Ä°LE TEMASLARIMIZ VAR'

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Antalya’nÄ±n Alanya ilçesine yayÄ±n yapan Yeni Alanya Gazetesi’nin 51’inci yÄ±l dönümü kutlama törenine katÄ±ldÄ± Önceki akÅŸam yapÄ±lan törende konuÅŸan ÇavuÅŸoÄŸlu, döviz dalgalanmalarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± olduÄŸunu kaydetti. Ä°dlib konusuna da deÄŸindi. ÇavuÅŸoÄŸlu, “Ä°nsani politikamÄ±z gereÄŸi, bu çatÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmak için ikili ve üçlü düzeyde yoÄŸun çaba sarf ediyoruz. Suriye’yle yakÄ±ndan ilgilenen tüm aktörlerle temasÄ±mÄ±z var. ABD’yle Suriye konusunda da temaslarÄ±mÄ±z var. O baÅŸkadÄ±r, bu baÅŸkadÄ±r. Bu uluslararasÄ± çaba gerektiren bir durumdur” dedi. (ANTALYA)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

SEVKÄ°YAT SÜRÜYOR

Türkiye'nin çeÅŸitli askeri birliklerinden Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Hatay’a zÄ±rhlÄ± araç sevkiyatÄ± sürüyor. Ä°dlib’e sÄ±nÄ±r olan ReyhanlÄ±’ya KÄ±rÄ±khan yönünden gelen askeri zÄ±rhlÄ± araç konvoyu, öÄŸleden ulaÅŸtÄ±. Askeri konvoy, sÄ±nÄ±r hattÄ±na ilerledi. (HATAY)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

BAKAN SOYLU SURÄ°YE SINIRINDA

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan Suriye’nin Ä°dlib kentine komÅŸu olan Hatay sÄ±nÄ±rÄ±na sevkitayÄ± sürerken, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Hatay’Ä±n YayladaÄŸÄ± ilçesindeki geçici barÄ±nma merkezini ziyaret etti.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin kaldÄ±ÄŸÄ± Hatay’Ä±n YayladaÄŸÄ± ilçesindeki geçici barÄ±nma merkezini ziyaret etti. Hatay’Ä±n Suriye’ye sÄ±nÄ±r ilçesi YayladaÄŸÄ±’ndaki konaklama merkezini ziyaret eden Soylu, burada mültecilerle bir araya geldi. Ziyarette Bakan Soylu’ya Hatay Valisi Erdal Ata ve askeri yetkililer eÅŸlik etti. Burada gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan Soylu, Ä°dlib’e yönelik saldÄ±rÄ±lara dair, “Bizim derdimiz insaniliÄŸimizdir. Bu konudaki iddiamÄ±zÄ± da devam ettiriyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceÄŸiz. Oradan saldÄ±rÄ±larla baÅŸlayacak bir göç dalgasÄ±nÄ±n sorumluluÄŸu bize ait deÄŸildir” dedi. Bakan Soylu, son 2 yÄ±lda 245 bin 300 Suriyelinin ülkesine döndüÄŸünü söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 17:46

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