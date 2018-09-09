KaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle okullara kitap gÃ¶nderilemeyecek mi?

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, ithal kaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle okullara kitap gÃ¶nderilemediÄŸi iddialarÄ±nÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, ithal kaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n (MEB) okullara kitap yollayamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’a sordu.

TanrÄ±kulu, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi soru önergesinde, ücretsiz daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± için BakanlÄ±k tarafÄ±ndan gönderilmesi gereken kitaplarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n okullara gönderilemediÄŸi, kitaplarÄ±n basÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ve çok sayÄ±da kitabÄ±n dijital olarak gönderilebileceÄŸi iddialarÄ±nÄ±n mevcut olduÄŸunu söyledi. Ä°ddialar doÄŸru ise hangi kitaplarÄ±n okullara gönderilemediÄŸinin açÄ±klanmasÄ±nÄ± isteyen TanrÄ±kulu, MEB’in kamuoyuna bir açÄ±klama yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ±nÄ± da sordu. TanrÄ±kulu, “Çok sayÄ±da kitabÄ±n dijital olarak gönderileceÄŸi iddialarÄ± doÄŸru ise, dijital kitap uygulamasÄ± ilkokul, ortaokul ve liseleri mi kapsamaktadÄ±r?” sorusunu yönelttiÄŸi Bakan Selçuk’a, bilgisayarÄ± olmayan ailelerin çocuklarÄ±nÄ±n, dijital olarak verilen kitaplarÄ± fotokopilerle çoÄŸaltmak zorunda kalmasÄ± durumunda zararlarÄ±nÄ±n nasÄ±l karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± da sordu. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 16:14

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