Ä°sveÃ§â€™in 15 kentinde iklim yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri

Ä°sveÃ§â€™in 15 kentinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan binlerce kiÅŸi, yetkilileri kÃ¼resel bir krize dÃ¶nÃ¼ÅŸen iklim deÄŸiÅŸikliklerine karÅŸÄ± Ã¶nlem almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

ABD’nin Kaloriforniya eyaletinde 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Küresel Ä°klim Eylem Zirvesi öncesi fosilsiz bir gelecek talebiyle düzenlenen yürüyüÅŸlere her yaÅŸtan ve her meslek grubundan insanlar katÄ±ldÄ±.

Stockholm’deki etkinlikler Kungsholmen semtinde bulunan Rolamshov ParkÄ±’nda baÅŸladÄ±.

FotoÄŸraflar: Murat Kuseyri/EVRENSEL

‘KALPLER Ä°KLÄ°M Ä°ÇÄ°N ÇARPIYOR’

“Kalpler iklim için çarpÄ±yor” parolasÄ±yla düzenlenen gösteride bir konuÅŸma yapan ‘Ä°klim Ä°sveç’ adlÄ± örgütlenmenin sözcüsü Jonas Bane,dünyada gerçekleÅŸen doÄŸal felaketlerin artmasÄ±ndan sonra insanlarda iklimin korunmasÄ± bilincinin geliÅŸtiÄŸini ve sadece çevre kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n deÄŸil pek çok sivil toplum örgütü ve siyasi partinin düzenlenen yürüyüÅŸlerde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Gösteride, hükümet ve partilerin iklim deÄŸiÅŸikliklerine karÅŸÄ± önlem almasÄ± talebiyle parlamentonun önünde 1 ay oturma eylemi yapan 15 yaÅŸÄ±ndaki Greta Thunberg de bir konuÅŸma yaptÄ±.

Kendisine destek veren 3 okul arkadaÅŸÄ± ile birlikte sahneye çÄ±kan Thunberg, tüm siyasi partilerin iklimi önemsediklerini söylemelerine raÄŸmen pratikte buna uygun davranmadÄ±klarÄ± için bir grup arkadaÅŸÄ±yla birlikte parlamento önünde oturma eylemi yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

FotoÄŸraflar: Murat Kuseyri/EVRENSEL

SÄ°ZÄ°N SUSKUNLUÄžUNUZ HER ÅžEYDEN DAHA KÖTÜ

Pek çok insanÄ±n iklimdeki deÄŸiÅŸiklikleri görmezden gelmeyi yeÄŸlediÄŸini söyleyen Thunberg, ”Sizin suskunluÄŸunun her ÅŸeyden daha kötü. Yeni kuÅŸaklarÄ±n geleceÄŸi sizin ellerinizde. Pek çok kiÅŸi Ä°sveç küçük bir ülke ne yapabiliriz diyor. Ama düÅŸünün bir kaç küçük kÄ±zÄ±n bir kaç hafta okula gitmemesi uluslararasÄ± medyada yer alabiliyorsa hepiniz bir arada pek çok ÅŸey baÅŸarabirirsiniz” dedi.

Tunberg’nin Ä°sveç Paris AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n gereklerini yerine getirene kadar her cuma günü parlamento önünde eylemi sürdüreceÄŸini açÄ±klamasÄ± dakikalarca alkÄ±ÅŸlandÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±ndan sonra parlamentoya doÄŸru geçen göstericilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n kapitalizm karÅŸÄ±tÄ± slogan attÄ±klarÄ± gözlemlendi. Sol Parti ile Çevre Partisi YeÅŸiller’in geniÅŸ bir katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸi yürüyüÅŸe Çevre Partisi YeÅŸiller EÅŸbaÅŸkanlarÄ± Gustav Fridolin ve Ä°sabella Lövin de katÄ±ldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:53

www.evrensel.net