KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Telekom iÃ§in suÃ§ duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Telekom Ã¶zelleÅŸtirilmesi ile ilgili suÃ§ duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Partisinin il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Telekom'u bile haraç mezat sattÄ±lar. Bununla ilgili yakÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. SorumlularÄ±n hesap vermesini istiyoruz" dedi.

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, parti genel merkezinde gerçekleÅŸtirilen il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Partisinin 95. yÄ±l dönümüne iliÅŸkin “Cumhuriyet, egemenliÄŸin saraydan alÄ±nÄ±p halka verilmesidir. Hani diyorlar ya ‘Egemenlik milletindir’ evet milletindir, ama bunu saÄŸlayan kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrolarÄ±dÄ±r” dedi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "Dördüncü devrime hazÄ±rlanmaktayÄ±z. ÇaÄŸdaÅŸ demokrasiyi savunuyorsak güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesini Türkiye'ye getirmek zorundayÄ±z. BaskÄ± kuran, terör estiren deÄŸil, halkÄ±n isteÄŸini yerine getiren bir devlet yönetimini getirmeliyiz. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Biz sadece kendimiz için deÄŸil, 81 milyon için demokrasiyi savunacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±

GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca, CHP'nin 95. kuruluÅŸ yÄ±lÄ±nda mesaj yayÄ±mladÄ±

Tek Adam rejimini 6 madde ile anlatan kÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ÅŸu i fadelere yer vedi:

1- Bu rejimde tek adam her ÅŸeye hakimdir.

2 - Tek adama kendini devlet de benim, millet de benim diye ortaya çÄ±kar.

3 - Hiçbir mahkeme tek adamÄ±n fikrini almadan karar veremez. Karar bir yerden alÄ±nÄ±r, mahkeme onu yerine getirir.

4- Tek adam vatandaÅŸtan topladÄ±ÄŸÄ± verginin hesabÄ±nÄ± vermez. Bir ÅŸey yapacaksa onu da lütuf olarak sunar. Bu yurttaÅŸ kimliÄŸinin yok edilmesi anlamÄ±na gelir.

5- Medya halkÄ±n gözü, kulaÄŸÄ± ve sesi olmalÄ±dÄ±r. Medya tek adam rejiminde, tek adamÄ±n sesi, kulaÄŸÄ± ve gözü olmaktadÄ±r.

6- Tek adam rejiminde, eÄŸer ülkeyi uçurumun kenarÄ±na getirirse bir dÄ±ÅŸ düÅŸman arar ve bütün suçu ona yükler.

'BÄ°Z DEMOKRASÄ°YÄ° SAVUNUYORUZ'

24 Haziran seçimlerinden önce Ä°YÄ° Parti’ye geçen 15 CHP’li milletvekiline deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Birileri bir siyasal partinin seçime girmesini yargÄ± yoluyla engellemek istediler ama biz demokrasiyi savunan parti olarak engelleri kaldÄ±rdÄ±k çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz. Keyfi bir yönetim var, basiretsiz bir yönetim var ve süratle hanedanlÄ±ÄŸa yönelen bir anlayÄ±ÅŸ var” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

30 AÄŸustos'ta Saray resepsiy onunda sunulan menüyü eleÅŸtiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "30 AÄŸustos'ta Saray'da yemiÅŸler... Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eÅŸliÄŸinde), Efuli (Liçi meyvesi eÅŸliÄŸinde), Aloevera (Starex meyvesi eÅŸliÄŸinde) bilmen ne... Vallahi dilimizde dönmüyor ama neyse idare edin. Hani bizim meÅŸhur bir lafÄ±mÄ±z var: 'AyranÄ± yok içmeye...' diye. ArkasÄ±nÄ± ben söylemiyorum. BunlarÄ±n Türkiye'yi getirdikleri nokta budur. Cumhur periÅŸan. VatandaÅŸ ekmek derdinde, önünü göremiyor. Tek adam Saray'da ejder bilmen nesiyle besleniyor. Sizde ahlak var mÄ± ya? Bunu Allah kabul eder mi ya!"

SUÇ DUYRUSUNDA BULUNACAKLAR

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türk Telekom'un bankalara devriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Telekom özelleÅŸtirilmesi üzerinden iktidara yüklenen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Telekom'u bile haraç mezat sattÄ±lar. Üstelik öyle sattÄ±lar ki adam karÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ± götürdü, borcunu bize bÄ±raktÄ±. Borcunu biz ödeyeceÄŸiz. Bununla ilgili yakÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. SorumlularÄ±n hesap vermesini istiyoruz" dedi.

NE OLMUÅžTU?

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon ÅŸirketlerinden Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine sahip olan OTAÅž'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± 4,75 milyar dolar krediyi ödeyememesi, ülke tarihine en büyük kredi sorunu olarak geçmiÅŸti. OTAÅž bu krediyi Türk Telekom özelleÅŸtirme bedelini ödeyebilmek için almÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda OTAÅž'Ä±n sahip olduÄŸu Türk Telekom hisselerinin, ödenemeyen kredilerin alacaklÄ±sÄ± olan bankalara geçmesine karar verilmiÅŸti.

CHP'NÄ°N KURULUÅžUNUN 95. YILI

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP’nin 95’inci kuruluÅŸ yÄ±ldönümünde AnÄ±tkabir’i ziyaret etti. CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu AnÄ±tkabir Özel Defteri’ne ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Büyük Atatürk, SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±m, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, milletimize hürriyet ve hakimiyet temin eden devrimci bir ruhun partisi olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluÅŸunun 95'inci yÄ±l dönümünde huzurunuzdayÄ±z. Partimiz ilk kurultayÄ± olarak kabul ettiÄŸimiz 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden ve 9 Eylül 1923'de Halk FÄ±rkasÄ±'yla kuruluÅŸundan günümüze, eksiksiz bir vatanseverliÄŸin kalesi olmuÅŸtur. Bu vatanseverlik, tüm mazlum milletleri kucaklayan yönü çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸa dönük mücadelemizden ilham almaktadÄ±r. Bu baÄŸlamda ilke ve devrimlerinizle biçimlendirdiÄŸiniz Türkiye Cumhuriyeti’miz, herkes için adalet ülküsüne baÄŸlÄ± demokrasiyle taçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir Cumhuriyet hedefi ile yeni bir mücadeleye atÄ±lmak zorundadÄ±r. Türkiye'nin yürüyeceÄŸi yol ise hiç tartÄ±ÅŸmasÄ±z sizin yolunuzdur. CHP'nin tüm kadrolarÄ±, ilke ve devrimlerinizin kuÅŸatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ülkemizin içinde bulunduÄŸu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸacak azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸa sahiptir. Bu duygu ve düÅŸünceler ile size, silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za ve tüm Cumhuriyet Halk Partililere kuruluÅŸumuzun yÄ±ldönümünde ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyor, aziz ÅŸehitlerimizi rahmetle anÄ±yorum. Ruhun ÅŸad olsun." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:40

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