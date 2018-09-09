â€˜Ä°dlibâ€™den 5 bin kiÅŸi Afrinâ€™e gÃ¶Ã§ ettiâ€™

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi 2 gÃ¼nlÃ¼k yoÄŸun bombardÄ±manlarÄ±n ardÄ±ndan Halep, Hama, Lazkiye ve Ä°dlibâ€™de dikkat Ã§ekici bir sessizlik olduÄŸunu kaydetti

YoÄŸun bombardÄ±manlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°dlib’de sessizlik dikkat çekti.

ANHA’nÄ±n haberine göre, cihatçÄ± gruplara yakÄ±n Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi (SOHR), iki günlük yoÄŸun bombardÄ±manlarÄ±n ardÄ±ndan Halep, Hama, Lazkiye ve Ä°dlib’de dikkat çekici bir sessizlik olduÄŸunu kaydetti.

SOHR, geçtiÄŸimiz iki gün içerisinde Hama ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki El Hibet, El Mediq, El Tiwena, El Serc, El Helbe ve Abidin bölgelerine yönelik yoÄŸun bombardÄ±manlarda 22 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti. SavaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n 107 hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi, Suriye ordusunun da füze ve helikopterlerle bölgeye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Öte yandan SOHR, son iki günde 5 binden fazla kiÅŸinin Ä°dlib vilayetinden Afrin’e göç ettiÄŸini, göç edenlerin çoÄŸunun ise Cisr El ÅžiÄŸur bölgesinden olduÄŸunu kaydetti.

Suriye’nin güneyinde ise Süveyde’ye baÄŸlÄ± Til El Sefa bölgesinde Suriye ordusu güçleri ile IÅžÄ°D militanlarÄ± arasÄ±nda çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü kaydedildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:35

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