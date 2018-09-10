Karaburun Bilim Kongresiâ€™nde Ã¶ne Ã§Ä±kanlar: Ne YapmalÄ±?

Taylan GÃ¼rol Karaburun Bilim Kongresi'nden izlenimlerini yazdÄ±.

Taylan GÜROL

Karaburun Bilim Kongresi ikinci ve üçüncü günü sunumlarÄ±yla devam ederken öne çÄ±kan birkaç temayÄ± daha deÄŸerlendirmeyi düÅŸünüyorum. Ä°lk yazÄ±da kongrenin giriÅŸ oturumlarÄ±nÄ± teÅŸkil eden, aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa sosyalistlerin tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndaki tarihsel problematik olarak eÅŸ zamanlÄ± iki ana arteri oluÅŸturan, müÅŸterekler/sovyetler ve bir politik iktidar mücadelesinin araçlarÄ±nÄ± inÅŸa olarak ‘ne yapmalÄ±’ (parti ve örgütlenme sorunu) tartÄ±ÅŸmalarÄ±na ilk oturumlar baÄŸlamÄ±nda bir giriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±k. DolayÄ±sÄ±yla demokratik temelli kapsayÄ±cÄ± kurumsal çerçevelerin inÅŸasÄ± ile politik iktidar mücadelesinin sosyalistler açÄ±sÄ±ndan bir aradalÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±na kongre baÄŸlamÄ±nda bu yazÄ±da da devam edeceÄŸiz. Ancak farklÄ± mücadele alanlarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nda sürecek inÅŸa süreçlerinden bahsediyoruz. Bu mücadeleler silsilesi devam ederken, Marx’Ä±n sermaye kavramlaÅŸtÄ±rmasÄ±na paralel bir kavramsallaÅŸtÄ±rmayla, ‘genel olarak mücadelenin’ emekçi sÄ±nÄ±flar temelli olarak nasÄ±l senkronize olacaÄŸÄ± ve varoluÅŸa dair yeni alanlarÄ±n kalÄ±cÄ± olarak yeniden nasÄ±l eÅŸzamanlÄ± inÅŸa edilebileceÄŸi temel sorununa cevap aranmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtelim. Kongrenin sonuna doÄŸru yaklaÅŸtÄ±kça bu yönde daha net fikirler ifade etme olanaÄŸÄ±mÄ±z olacaktÄ±r. Bu baÄŸlamda yer darlÄ±ÄŸÄ±ndan birkaç öne çÄ±kan sunuma daha deÄŸineceÄŸiz. 6 Eylül PerÅŸembe gününün oturumlarÄ±ndan özellikle Soma’daki mücadelenin düÅŸüÅŸü ve hatta gerilemesinin nedenleri üzerine bir sorgulama olarak görülebilecek ‘Soma’da YaÅŸananlar ve Gerçekler’ oturumu örgütlenme formlarÄ±mÄ±z üzerine düÅŸünmemizi gerektiriyor. Öncelikle madene tekrar inmek zorunda kalan, yüksek hane halkÄ± borçluluÄŸuna dayanan bu derinleÅŸmiÅŸ kapitalist iliÅŸkilerde örgütlenmenin iki kat daha zor olduÄŸu sonucu ilk elden çÄ±kmakla birlikte özellikle avukat Can Atalay’Ä±n belirttiÄŸi gibi mevcut hakim alternatiflik iddiasÄ±ndaki sendikal yapÄ±larÄ±n davaya duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da not etmek gerekiyor. Sadece Soma havzasÄ±na girmekte yaÅŸanan zorlu deneyimden çÄ±karÄ±lacak bol bir deneyim havuzumuz var, ama iki öÄŸe öne çÄ±kmÄ±ÅŸ gibi duruyor, ilki iÅŸçileri kredi ödemeleri gibi finansal borçla da kÄ±skaca alan kapitalist geliÅŸmede onlara dokunan yeni formlarda bir örgütlenme yaratmanÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, ikincisi olarak da mevcut sendikal/politik yapÄ±larÄ±n bu duruma müdahale ederken örgütsel bir tür atalet halinde olmalarÄ± diyebiliriz.

‘SENDÄ°KAL HAYAT MAHALLEYE YAYILMALI’

Bu baÄŸlamda aynÄ± günün bir baÅŸka sunumu olan Erdem IlÄ±ç’Ä±n ‘Denetim ToplumlarÄ±nda DireniÅŸin OlanaklarÄ±’ baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸmasÄ± sermayenin çoklu kuÅŸatmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± içerisinde yeni direniÅŸ olanaklarÄ±nÄ± bizlere sunmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemliydi. Yeni iÅŸletme ve ÅŸirket formlarÄ±nÄ±n modüler yatay örgütlenmeye dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgularken, bir o kadar da merkezi kontrol mekanizmalarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±, sürecin her anÄ±nÄ± parçalayarak algoritmik hale getiren çalÄ±ÅŸma rejimlerinin baÅŸka türlü direniÅŸ biçimlerini düÅŸündürmesi gerektiÄŸini söylemesi oldukça önemli görünüyor. Nitekim bu durum (taÅŸeronluk gibi) sözleÅŸme iliÅŸkilerinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n sermayeye kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± esneklik ve denetim olanaklarÄ± olarak Soma’da karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan bir diÄŸer olguydu. Pek aynÄ± noktadan olmasa da iÅŸçilerin gündelik yaÅŸam pratikleri üzerinden çÄ±plak gözle çok da fark edemediÄŸimiz direniÅŸlerinden bahseden Mustafa Kemal CoÅŸkun’un ‘Marksizm ve SÄ±nÄ±f Mücadelesi’ sunumunda sendikal hayatÄ± mahalleye yayma gerekliliÄŸi üzerine söyledikleri de önemliydi.

‘MÜCADELELERÄ° BÄ°RLEÅžTÄ°RME ÇABASI’

Mücadelenin bir diÄŸer yakÄ±cÄ± ve önemli alanÄ± ise ekosistemi savunmak ve ekolojik mücadele meselesi. ‘Ekosistemi Savunmak Ä°çin Ne YapmalÄ± NasÄ±l YapmalÄ±?’ baÅŸlÄ±klÄ± oturumda önce Ä°rfan Mukul, ekolojik mücadeleyi sÄ±nÄ±f mücadelesinin bir bileÅŸeni olarak ne yapmalÄ± sorusunu kurmayÄ± amaçlarken yerel mücadelelerin yerele gömülmesiyle bir tür yerel/milliyetçi söylemlere yol verdiÄŸini örnekleriyle vurguladÄ±. Utku ZÄ±rÄ±ÄŸ’Ä±n sunuÅŸu farklÄ± bir baÄŸlamda daha teorik bir düzlemde emeÄŸi doÄŸadan koparan bir süreç olarak ekolojik yÄ±kÄ±mÄ± ele alÄ±rken sÄ±nÄ±fsal bileÅŸenin esas olduÄŸunu ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak yeniden daha net olarak vurgulamÄ±ÅŸ oldu aslÄ±nda. Ancak ‘Ne YapmalÄ±?’ sorusuna pratik bir cevap giriÅŸimi ise Özer Akdemir’den geldi. Ekoloji BirliÄŸi’nin mücadeleleri birleÅŸtirme çabasÄ±nÄ±n bir ürünü olarak deÄŸerli deneyimlerini aktardÄ±. Dikkat çektiÄŸi asli olgulardan biri ise meclis tipi örgütlenmenin önemini vurgularken merkezîleÅŸme fobisini aÅŸma gerekliliÄŸini oldu. Vakit pek yetmediÄŸinden olsa gerek pratiÄŸini detaylandÄ±rmaya fÄ±rsat bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim.

7 Eylül Cuma gününün diÄŸer önemli oturumu ise alternatif akademileri inÅŸasÄ± açÄ±sÄ±ndan bir ne yapmalÄ± sorusu soran ve tabi ki bunu politik veçheleriyle ele alan, daha çok akademiden KHK’ler eliyle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan akademisyenlerin alternatif deneyimlerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ‘Alternatif Akademiler: EleÅŸtiri ÖzgürlüÄŸü’ baÅŸlÄ±klÄ± oturumdu. Buradaki kritik sunuÅŸlardan ilki Canan CoÅŸkan ve Yasemin Gülsüm Acar’Ä±n birlikte rapora dönüÅŸtüreceklerini ifade ettikleri ‘NasÄ±l yapÄ±yorlar? Türkiye’de Üniversite DÄ±ÅŸÄ± Akademik Kolektif EylemliliÄŸin Siyasal ve Ekonomik BaskÄ±yla Ä°mtihanÄ±’ baÅŸlÄ±klÄ± Canan CoÅŸkan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma oldu. DayanÄ±ÅŸma Akademileri turu alternatif örgütlenmelerin büyüme ve yaÅŸama sorununu hem kolektiflerin kendi iç yapÄ±larÄ±na dair (aidiyet problemleri) hem de bu akademiler çevresinde olup da aktif örgütlenemeyen akademisyenlerin akademi dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± ekonomik zorluklarÄ±n yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± etkisinin kolektifleri yalÄ±tÄ±cÄ± etkide bulunmasÄ±na dair problemler ele alÄ±ndÄ±. Toplumsal ve yapÄ±sal eÅŸitsizlikler, ve buna ilaveten ani eÅŸitsizliklerin yeni politikleÅŸen kimlikleri tetiklemesi nesnel bir süreç olsa da, kolektif eylem, kendisinin de belirttiÄŸi gibi, herhangi bir otomatizmin sonucu olarak ortaya çÄ±kmÄ±yor. Kendi nesnelliÄŸimizi ve müÅŸtereklerimizi yaratmanÄ±n olanaklarÄ±nÄ± da barÄ±ndÄ±ran bu sunuÅŸ ayrÄ±ca önemliydi. Emine Sevim ise Kampüssüzler ve DayanÄ±ÅŸma akademileri koordinasyonunun kurulmasÄ± ertesinde birlikte iÅŸleyebilme/eyleyebilme sorunlarÄ±ndan ve aynÄ± Özer Akdemir’in Ekoloji BirliÄŸi deneyiminde açÄ±klamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gibi deneyimleri bütünleÅŸtirme çabalarÄ±ndan bahsetti. Ancak bir önemli ek daha yaptÄ± Emine Sevim, akademisyenlik olarak tanÄ±mlanan, mesleki sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸacak ve hayatÄ± kesecek çalÄ±ÅŸmalarla müdahale etme potansiyeli taÅŸÄ±yabilecek bir arayÄ±ÅŸtan, Emek Akademisi’nin kuruluÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan bahsetti. Kongreyi tartÄ±ÅŸmayÄ± ve yorumlamayÄ± son bir genel deÄŸerlendirmeyle noktalayacaÄŸÄ±m.

NOT: BaÅŸlÄ±k ve ara baÅŸlÄ±klar editöre aittir.

Karaburunâ€™da mÃ¼lteciler tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:40

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