Bursa'da dolarÄ±n turÅŸusunu kurdular

Bursa'nÄ±n Orhangazi ilÃ§esinde turÅŸu yapan bir ÅŸirket, dolarÄ±n yÃ¼kseliÅŸine tepki amacÄ±yla dolarÄ±n turÅŸusunu kurdu.

Bursa'nÄ±n Orhangazi ilçesine baÄŸlÄ± kÄ±rsal Gedelek Mahallesi'nde turÅŸu üretimi yapan bir ÅŸirket, 'dolar turÅŸusu' kurdu. Ä°ki kavanoz dolar turÅŸusu kuran ÅŸirket yetkilileri, kavanozlardan birini, Gedelek TurÅŸu Festivali’nde stantlarÄ± gezen TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu’na hediye etti.

Türkiye'ye ekonomik saldÄ±rÄ±lara tepki gösteren turÅŸu üreticisi firma, dolar turÅŸusu kurdu. Gedelek Mahallesi’nde faaliyet gösteren firma, dolar turÅŸusu kavanozlarÄ±nÄ± festival alanÄ±ndaki standÄ±na yerleÅŸtirdi. Dolar turÅŸularÄ±, firma yetkilileri tarafÄ±ndan stantlarÄ± gezen Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ve Orhangazi Belediye BaÅŸkanÄ± NeÅŸet ÇaÄŸlayan'a hediye edildi. Åžirket yetkilileri dolardaki yüksek kur artÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen, olasÄ± zamlarÄ± fiyatlara yansÄ±tmayacaklarÄ±nÄ± söyledi. TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu da dolar turÅŸusunu alarak firma yetkililerine teÅŸekkür etti. (Bursa/DHA)

Memleketten ilginÃ§ â€˜dolarâ€™ tepkileri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:23

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