Almanyaâ€™da yeni polis yasasÄ±na karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k miting

Almanyaâ€™nÄ±n aÅŸaÄŸÄ± Saksonya eyaleti iÃ§in hazÄ±rlanan yeni Polis YasasÄ±â€™na karÅŸÄ± Hannover kentinde kitlesel miting dÃ¼zenlendi.

Kamil GÖMLEKSÄ°Z

Hannover

Almanya’nÄ±n AÅŸaÄŸÄ± Saksonya eyaletinde iktidarda olan SPD-CDU hükümeti tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yeni Polis YasasÄ±’na karÅŸÄ± Hannover kentinde miting düzenlendi. Cumartesi günkü mitinge 15 bine yakÄ±n kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Åžehirde binlerce polis yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±rken, birçok sokaÄŸÄ±n giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± bariyerle kapatÄ±ldÄ±.

Hannover ve eyaletin diÄŸer kentlerinden tren ve otobüslerle gelen protestocular sabah saat 11:00’den itibaren merkez tren istasyonu önündeki Ernst-August-Platz’da toplanmaya baÅŸladÄ±lar.

Mitinge IG Metall, Ver.di ve diÄŸer sendikalarla birlikte YeÅŸiller, Sol Parti ve FDP üyelerinin yanÄ± sÄ±ra SPD`nin gençlik örgütü JUSOS’un da katÄ±lÄ±mÄ± dikkat çekti. Mitingde Hannover ve Braunschweig Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) ve ATIK üyeleri de yerlerini aldÄ±lar. Hannover DÄ°DF Gençlik’in canlÄ±lÄ±ÄŸÄ± dikkat çekti.

TARAFTAR GRUPLARINDAN YOÄžUN KATILIM

Yine eyalette bulunan futbol kulüplerinin taraftar guruplarÄ± da mitingdeydi. Eintracht Braunschweig, Hannover 96 ve VfL Wolfsburg taraftar guruplarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± yoÄŸun oldu ve canlÄ±lÄ±klarÄ± büyük beÄŸeni topladÄ±. Basta polis olmak üzere herkes bu guruplar arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma olabileceÄŸini bekliyordu.

13 EKÄ°M’DE BERLÄ°N’DEYÄ°Z

YürüyüÅŸe geçen kitle büyük bir kortejle belirlenen güzergahta beÅŸ kilometre boyunca sloganlarÄ±yla birlikte Eyalet Parlamentosu yanÄ±ndaki alana yürüdüler. YürüyüÅŸ boyunca yeni katÄ±lÄ±mlar da eylem daha da kitleselleÅŸti.

Burada yapÄ±lan konuÅŸmada yeni yasa tasarÄ±sÄ± eleÅŸtirildi ve 13 Ekim’de Berlin’de yapÄ±lacak büyük merkezi mitinge katilim çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:07

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