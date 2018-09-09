Hafta sonu plaklar KadÄ±kÃ¶yâ€™de dÃ¶ndÃ¼

Bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez dÃ¼zenlenen KadÄ±kÃ¶y Plak GÃ¼nleri'nde SanatÃ§Ä± MÃ¼zeyyen Senarâ€™Ä±n 1967 yÄ±lÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Anadol marka aracÄ± sergilendi.

KadÄ±köy Plak Günleri bu yÄ±l üçüncü kez düzenlendi. Ä°lk senesinde Zeki Müren ve NeÅŸet ErtaÅŸ, 2017 yÄ±lÄ±ndaki ikinci etkinlikte Fikret KÄ±zÄ±lok’un anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± plak günleri bu yÄ±l yüzüncü doÄŸum yÄ±lÄ± olmasÄ± nedeniyle Müzeyyen Senar temasÄ±yla organize edildi. Çok sayÄ±da plak standÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, 2015’te hayatÄ±nÄ± kaybeden Türk sanat müziÄŸi sanatçÄ±sÄ± Müzeyyen Senar’Ä±n 1967 yÄ±lÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Anadol marka aracÄ± sergilendi.

Radyocu GülÅŸah Güray moderatörlüÄŸünde Kanat Atkaya ve ÇaÄŸlan Tekil’in katÄ±lÄ±mÄ±yla “Radyocular PlaklarÄ± AnlatÄ±yor” baÅŸlÄ±klÄ± söyleÅŸinin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türlerinde taÅŸ plaklar müzikseverlerin beÄŸenisine sunuldu. Etkinlikler kapsamÄ±nda müzikseverler, PolonyalÄ± kuratör ve koleksiyoner Kornelia Binicewicz’in 1960, 1970 ve 1980’li yÄ±llarÄ±nÄ±n plaklarÄ±ndan oluÅŸan arÅŸivini dinleme imkanÄ± buldu.

‘GEÇMÄ°ÅžÄ°MÄ°ZDE ÖNEMLÄ° BÄ°R YERÄ° VAR’

KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, KadÄ±köy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, plak günlerinin geçmiÅŸle olan baÄŸlantÄ±larÄ±n geleceÄŸe aktarÄ±lmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu ifade etti. “PlaklarÄ±n bizim geçmiÅŸimizde çok önemli bir yeri var. MüziÄŸi evimize, arabamÄ±za, hayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±na sokan plaklar, büyük bir müzik endüstrisi oluÅŸturdu.” diyen NuhoÄŸlu, insanlarÄ±n iki gün boyunca keyifle müzik dinleyerek hafÄ±zalarÄ±nÄ± güçlendirdiklerini kaydetti.

NuhoÄŸlu, plaklarÄ±n müziÄŸe dokunmak ve sadece müzik olan bir ÅŸeyi ele almak açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu belirterek, “Ä°nsanlarÄ±n hatÄ±rlamasÄ± önemli, geleceÄŸe umutlu bakmanÄ±n yolu geçmiÅŸteki baÄŸlantÄ±lardÄ±r. Ä°nsan sosyal bir varlÄ±k, geçmiÅŸle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± ne kadar güçlendirirseniz, bu gücü kendi içinde hisseder. Ne kadar çok belleÄŸimizi açÄ±p güçlendirebilirsek geleceÄŸe o kadar umutla bakarÄ±z.” ifadesini kullandÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:05

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