Dersim'de postal izleri, tren vagonlarÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlar...

Yazar ve MÃ¼zisyen Hasan SaÄŸlam ile Dersim KatliamÄ±nÄ± ve hemen sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± 'TopraÄŸÄ±na Tutunanlar' kitabÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Yazar ve Müzisyen Hasan SaÄŸlam’Ä±n Dersim KatliamÄ±nÄ± ve hemen sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± “TopraÄŸÄ±na Tutunanlar” romanÄ± okurlarÄ±yla buluÅŸtu. RomanÄ±nda; tertele, sürgün ve dönüÅŸ üçgenindeki gerçek hikayelerden yola çÄ±karak Dersimlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmaya odaklanan SaÄŸlam, postal izlerini, tren vagonlarÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±yor.

“TopraÄŸÄ±na Tutunanlar” SaÄŸlam’Ä±n “Yasak MÄ±ntÄ±kanÄ±n ÇocuklarÄ±” romanÄ±nÄ±n devamÄ± niteliÄŸinde... KitaplarÄ±nda yaÅŸanan acÄ±larÄ± çocuklarÄ±n gözünden anlatan Hasan SaÄŸlam’la bir sohbet gerçekleÅŸtirdik. ÇocuklarÄ±n gözlem yeteneÄŸinin çok güçlü olduÄŸunu dile getiren SaÄŸlam, romanda geçen hikayeler için “Daha çok hayatta kalan çocuklarÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r” dedi. Totem YayÄ±nlarÄ± etiketiyle çÄ±kan romanlarÄ±yla ilgili Hasan SaÄŸlam sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

RomanlarÄ±nÄ±zla Dersimlilerin ‘tertele’ olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± katliam günlerini, sürgünü, sürgün dönüÅŸünü çocuklarÄ±n gözüyle anlatÄ±yorsunuz. Bu süreci çocuklarÄ±n gözüyle anlatmanÄ±zÄ±n nedenini açÄ±klar mÄ±sÄ±nÄ±z?

Babam çocukluÄŸunu; “Bir sabah davar güttüÄŸümüz patikada deÄŸiÅŸik izler gördük, kurdun kuÅŸun izini bilirdik, ancak bu izler baÅŸkaydÄ±. Askerlerin ‘postal izleri’ bunlar diye aktardÄ± büyüklerimiz. BelleÄŸimden hiç çÄ±kmadÄ± o izler!” diyerek anlatÄ±rdÄ± bütün çocukluk hatÄ±ralarÄ±nÄ±. Korkunç olan budur. Büyükler; “tertele” demiÅŸti, ya çocuklar! Yakalanmamak için çocuklarÄ±nÄ± boÄŸan yetiÅŸkinlerin ve daha çok da hayatta kalan çocuklarÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r bu. Belki de tertele denmesinin en büyük manasÄ±, henüz emzirme çaÄŸÄ±nda olan ve açlÄ±ktan aÄŸlayan o çocuklarÄ±n seslerinin, diÄŸerlerini ele vermemeleri için anneleri tarafÄ±ndan memelerine bastÄ±rarak susturulmasÄ±ydÄ±. Trajedi bundan baÅŸka ne olabilirdi ki. “Yasak MÄ±ntÄ±kanÄ±n ÇocuklarÄ±”nda yazmÄ±ÅŸtÄ±m. DüÅŸünün; ikiz çocuklarÄ±ndan birini boÄŸmak zorunda kalan Hatice, bir anne olarak hangisini diÄŸerine tercih edecekti? ÇocuklarÄ±ndan birini diÄŸerinden az veya fazla sevebilir mi anne? Elbette bu sunulamaz, ancak gerçek budur. Bununla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan o kadar çok anne oldu ki... Sonra sürgün ve sonrasÄ±nda evine dönen çocuklarÄ±n bunu nasÄ±l tasvir ettiklerini, hele hele Sultan gibi ahraz ve benzeri çocuklarÄ±n nasÄ±l ve ne anladÄ±klarÄ±nÄ± onlarÄ±n gözü ile anlatmanÄ±n zorluÄŸunu yaÅŸadÄ±m. Ancak romancÄ± olarak ben sadece anlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Çocuk en büyük gözlemci ve en doÄŸru bakandÄ±r. O da romancÄ± gibi anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Okuyucular baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±nlar beni. Postal izleri, tren vagonlarÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n çok küçük bir kÄ±smÄ±nÄ± aktardÄ±m sadece.

TERTELE, SÜRGÜN VE DÖNÜÅž ÜÇLEMESÄ°...

Hasan SaÄŸlam

KiÅŸisel hikayeler üzerinden tarihsel sürece Ä±ÅŸÄ±k tutuyorsunuz. Katliam, maÄŸdurlarÄ±n hikayesi, özellikle katliam sonrasÄ±ndaki yaÅŸamlarÄ±ndan kesitler üzerinde vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Bu yönüyle Dersim KatliamÄ±yla ilgili yazÄ±lan romanlardan bu yönüyle romanÄ±nÄ±z ayÄ±rmak mümkün mü? Tarihsel bir gerçekliÄŸi romanla anlatma gereÄŸini biraz açar mÄ±sÄ±nÄ±z?

Åžöyle bir anekdot düÅŸelim gerçekle ilgili. “PolitikacÄ±lar ve sanatçÄ±lar yalan söylerler. Ancak politikacÄ±lar gerçeÄŸi çarpÄ±tmak için, sanatçÄ±lar gerçeÄŸi anlatmak için yaparlar bunu.” Ben de bu korkunç gerçeÄŸi anlatmak için yalan söylüyorum. Çünkü gerçek romancÄ± için çok önemli deÄŸil, romancÄ± buna tamah etmez. Ancak diÄŸer Dersim romanlarÄ±ndan en ayrÄ±calÄ±klÄ± yanÄ±, üç aÅŸamayÄ± anlatmasÄ±dÄ±r. Tertele, sürgün ve dönüÅŸ üçlemesi üzerinden gerçekten daha gerçek bir tarihten bahsediyorum. DostlarÄ±mÄ±n büyük kÄ±smÄ± kronolojik olarak tertelede katledilmiÅŸ ve sürülmüÅŸlerin sayÄ±sÄ±nÄ± veriyorlardÄ±. Bu terteleyi anlatmak için bir çaba olabilir kuÅŸkusuz. Ancak soykÄ±rÄ±m içeriyorsa sayÄ±nÄ±n bir önemi yok. BildiÄŸimiz birçok soykÄ±rÄ±m Ä±rksaldÄ±r ancak Dersim tertelesi spesifiktir. Dersim ÅŸemsiyesi altÄ±nda kendini Kürt, Türkmen, Ermeni, Çerkes, Çingene olarak ifade eden bileÅŸenleri var. Dersimliler, inançsal olarak Alevi diye tanÄ±mlÄ±yorlar kendilerini. Etnik ayrÄ±m yoktur kendi aralarÄ±nda. “Naca KÄ±rmanciya, zone ma KÄ±rmanckiyo, ma KÄ±rmancime” demiÅŸler. Bu bileÅŸenleri; Ä±ÅŸÄ±ktan aydÄ±nlÄ±ktan insanlÄ±ktan doÄŸadan ve hayvandan yana olan oluÅŸumu kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu yönü ile spesifiktir iÅŸte. DönüÅŸ ise tertelenin devamÄ±dÄ±r ve korkunçtur. TaÅŸ üstünde taÅŸ kalmamÄ±ÅŸ yasak mÄ±ntÄ±kalÄ±lar yaklaÅŸÄ±k on beÅŸ yÄ±l sonra dönmüÅŸler. Evlerin temelleri yerle yeksan olmuÅŸ, her tarafÄ± orman kaplamÄ±ÅŸ, ekilecek tarla yok, yabani hayvanlar korkunç derecede vahÅŸileÅŸmiÅŸtir. Cevizler söÄŸütler kurumuÅŸ, çeÅŸmelerin suyu çekilmiÅŸtir, çünkü hepsi insan sesine duyarlÄ±dÄ±r. Bir de Dersim romanlarÄ±nda daha çok genelkurmay belgeleri, dönemin gazete haberleri ile aktarÄ±lÄ±yordu yaÅŸananlar. Ben roman kurgusu içinde olmasÄ±na önem verdim ve bunda Ä±srarcÄ± oldum.

Sultan karakteri romanlarÄ±nÄ±zda önemli bir yer tutuyor. Dilsiz Sultan’Ä±n yaÅŸamÄ± üzerinden tertele sonrasÄ±nda sürgüne gönderilenlerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±na ve koparÄ±ldÄ±klarÄ± topraklarÄ±na geri dönme hikayelerine dair önemli kesitler bulmak mümkün. Bunu dilsiz bir karakter üzerinden anlatÄ±yorsunuz. Bu baÄŸlamda neler diyeceksiniz?

Diller henüz bütün duygularÄ± anlatmaya muktedir deÄŸildir. En geliÅŸmiÅŸ dil bile bazÄ± ÅŸeyleri anlatmaya yetmez. Hele soykÄ±rÄ±mlarÄ± anlatmaya hiçbir dil yetmez. Sultan’Ä±n durumunun tÄ±bbi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± “ahraz”dÄ±r, ancak karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ± durum karÅŸÄ±sÄ±nda roman kahramanlarÄ±nÄ±n tümü de dilsizdirler. Çünkü anlamÄ±yorlar konuÅŸulanlarÄ±. Sürgüne gönderildiklerinde kara kutu dedikleri trenlerde günlerce süren yolculuklarÄ±nda ne ekmek, ne su isteyebiliyorlar. Büyük korkularÄ± var. Çünkü o kara vagonlarda çok tecavüz, intihar ve ölüm olmuÅŸtur. Sonra bölük pörçük inmelerle kayÄ±plar olmuÅŸtur. AcÄ±larÄ±n, kayÄ±plarÄ±n özü zaten dilsizdir. Yas sessiz yaÅŸanÄ±r. O nedenle dilsiz bir kÄ±zÄ± acÄ±nÄ±n ortasÄ±na oturttum.

‘BÄ°R BÜTÜNDÜR BÄ°ZDE YAÅžAM’

Dersim yine orman yangÄ±nlarÄ±yla gündeme geldi. Öncesi bir yana, sizin romanlarÄ±nÄ±zda tertele olarak ifade edilen süreçten beri Dersim’in adÄ± hep acÄ± ve dramlarla anÄ±lÄ±yor. Hem insanÄ±na hem de doÄŸasÄ±na karÅŸÄ± süregelen bu duruma iliÅŸkin neler söylemek istersiniz?

“Tertele” kelimesinin etimolojik olarak “soykÄ±rÄ±m”Ä± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bazÄ± dostlarÄ±mÄ±z var. Ä°ÅŸte yaÅŸanan ve anlatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan tam da budur ve adÄ± terteledir. Çünkü soykÄ±rÄ±m sadece soya dayalÄ± bir kÄ±rÄ±mdÄ±r. Ama tertele insanÄ±, hayvanÄ±, doÄŸayÄ± ormanÄ±, ziyareti, dili, her ÅŸeyi kapsayan bir terimdir. Yahudiler kendi soykÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± “Holocost” olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±r. “Bütünü yakmak” manasÄ±ndaymÄ±ÅŸ ve Dersim’de yaÅŸanan benziyor. Bilirler ki; Dersimliler önce daÄŸa, taÅŸa, aÄŸaca, kurda, kuÅŸa dua ederler. Orman ve bir bütün doÄŸa kutsaldÄ±r. Bunu iyi bildiklerinden yapÄ±yorlar. Dikkat ederseniz “TopraÄŸÄ±na Tutunanlar” kitabÄ±mda toprak sÄ±kça irdelenmiÅŸtir. Zira Dersimli,sadece insana deÄŸil, bir bütün doÄŸasÄ±na ve topraÄŸÄ±na sevdalÄ±dÄ±r. Bugün yanan aÄŸaçtan duyduÄŸu çÄ±ÄŸlÄ±k, o günlerin çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bitmeyen bir acÄ± ve dert kalmÄ±ÅŸtÄ±r o aÄŸaçlarda. Her canlÄ±nÄ±n hakkÄ± vardÄ±r. Bir bütündür bizde yaÅŸam.

‘EDEBÄ°YAT BENÄ°M SOLUÄžUM OLDU’

AynÄ± zamanda müzisyen kimliÄŸiniz de var. Bu baÄŸlamda müzikle edebiyat iliÅŸkisine dair neler söylemek istersiniz? Bu durum iki alandaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±za nasÄ±l yansÄ±dÄ±?

Evet müzisyen yanÄ±m aslÄ±nda beni Dersim kilamlarÄ±nÄ±n tarihsel harmanÄ±na sürükleyen kÄ±sÄ±mdÄ±r. O kilamlarÄ± her okuduÄŸumda, Laç deresine, BuÄŸday meydanÄ±na, “MaÄŸara PalaxÄ±ne” ye giderim. Bu sadece müzik deÄŸildi. Ä°çinde dil, inanç, edebiyat, felsefe ve tarih vardÄ±. Dersimlilerin inancÄ±, dili kilamlarÄ± üzerinden bugüne dek yaÅŸamÄ±ÅŸsa bu kulaktan kulaÄŸa olan aktarÄ±mlarÄ±n ve yaÅŸantÄ±nÄ±n büyüklüÄŸüyle ilgilidir. Bu iliÅŸki bir bütün Dersimlilerin dil, inanç ve coÄŸrafi bütünlüÄŸünü saÄŸlayandÄ±r. Müzik benim yürek sesim oldu hep ve yaÅŸamÄ± akortladÄ±m onunla. Edebiyat ise benim soluÄŸum oldu ve notalarÄ±m oradan beslendi. Ä°kisine de minnettarÄ±m.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 11:37

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