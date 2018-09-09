Cumartesi Anneleri Bakan Soylu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacak

700. hafta buluÅŸmasÄ± yasaklanan Cumartesi Anneleri SÃ¼leyman Soylu, Vasip Åžahin ve SavaÅŸ ÃœnlÃ¼ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Cumartesi Anneleri/Ä°nsanlarÄ± ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Ä°stanbul Åžubesi, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve BeyoÄŸlu KaymakamÄ± SavaÅŸ Ünlü hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Cumartesi Annelerinin 700. hafta buluÅŸmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸ, Cumartesi Anneleri/insanlarÄ± ile Ä°HD üye ve yöneticileri yerlerde sürüklemiÅŸ, darbederek gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Cumartesi Annelerinin yÄ±llardÄ±r Galatasaray MeydanÄ±nda sürdürdüÄŸü adalet nöbeti ise yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Cumartesi Anneleri/Ä°nsanlarÄ± ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi yarÄ±n (10 Eylül) ÇaÄŸlayan Adliyesinde yapacaklarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilgili kiÅŸiler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 14:33

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