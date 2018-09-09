Ä°sveÃ§â€™te bir mÃ¼lteci Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± protesto iÃ§in aÄŸzÄ±nÄ± dikti

Ghassem Afshar adlÄ± bir mÃ¼lteci, Ä°sveÃ§â€™te yÃ¼kselen Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in aÄŸzÄ±nÄ± dikti.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’in baÅŸkenti Stockholm’de Ghassem Afshar adlÄ± bir mülteci, dün Ä°sveç’te yükselen Ä±rkçÄ±lÄ±k ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek için aÄŸzÄ±nÄ± dikti.

Parlameno binasÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki Mynttorget MeydanÄ±’nda aÄŸzÄ± dikili protesto gösterisi yapan Afshar, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada son yÄ±llarda Avrupa ve Ä°sveç’te Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tÄ±rmanÄ±ÅŸa geçtiÄŸini daha önce adÄ± dayanÄ±ÅŸma ve insan haklarÄ±yla özdeÅŸleÅŸen Ä°sveç’in Ä±rkçÄ±larÄ±n eÄŸemen olacaÄŸÄ± bir ülke görünümü aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Refah toplumunun korunmasÄ± için Ä±rkçÄ±larÄ±n halkÄ± bölmelerine izin verilmemesi gerektiÄŸini söyleyen Afshar, kamuoyuna tÄ±rnamÄ±ÅŸa geçen Ä±rkçÄ±lÄ±k ve Ä°sveç DemokratlarÄ±’na karÅŸÄ± tavÄ±r almalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:21

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