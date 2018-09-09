Karaburun'da demokrasi mÃ¼cadelesi ve yerel seÃ§imler tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Karaburun Bilim Kongresi 4.gÃ¼nÃ¼nde, demokrasi mÃ¼cadelesi ve yerel seÃ§imler tartÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.

Karaburun Bilim Kongresi 4.gününde de ‘Ne YapmalÄ±’ tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü. “Türkiye'de Demokrasi Mücadelesi” baÅŸlÄ±klÄ± oturumda “En geniÅŸ demokrasi cephesi birlikteliÄŸi” tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Oturum Ä°zmir Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Funda Obuz'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸti.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER DEMOKRASÄ°YÄ° SENDÄ°KALARINDA GÖRMELÄ°’

KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar, “Var olan demokrasi tartÄ±ÅŸmasÄ±, hangi egemen kesimin demokrasiyi elinde tuttuÄŸuyla alakalÄ±dÄ±r. Burjuva demokrasisi emekçi ve iÅŸçiler için bir çeÅŸit diktatörlüktür. Bu demokrasi verilen hak ve özgürlükleri geri aldÄ±kça gittikçe gericileÅŸen, faÅŸizan bir demokrasiye döner” dedi. Talebin halk demokrasisi olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Çuhadar, geniÅŸ emekçi yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n mücadelesini hÄ±zlandÄ±rma açÄ±sÄ±ndan sendikalarÄ±n iç demokrasisinin önemli bir araç olduÄŸunu belirtti. Çuhadar, “Karar alma süreçlerinde emekçilerin en geniÅŸ katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ± ve geniÅŸ bir mücadele aÄŸÄ± kurulmalÄ±” diyerek sendikal demokrasinin önemi dikkat çekti.

‘ASGARÄ° TEMELDE BULUÅžULMALI’

TTB’nin demokrasi mücadelesinin bir aracÄ± olduÄŸunu ifade eden Türk Tabipleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Bülent NazÄ±m YÄ±lmaz da “Yerel seçimlere kadar ülkenin dört bir yanÄ±nÄ± saracak, sürekliliÄŸi olan ve güçlenen bir demokrasi ve mücadele programÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ve bu program sadece DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB’yle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadan en geniÅŸ birliktelikte olmalÄ±dÄ±r” dedi. TMMOB Ä°zmir Ä°KK Sözcüsü Melih YalçÄ±n da “Bugün demokrasi mücadelesinde ÅŸu an ittifak halinde olan sendikalar ve meslek örgütlerinin yanÄ± Ä±sÄ±ra bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ne kadar meslek örgütü varsa asgari bir temelde buluÅŸmalÄ±. Bu tarz birliktelikler, Türkiye'nin muhalif kesimlerini daha rahat bir araya getiren lokomotiflerdir” ifadelerini kullandÄ±. Mülkiyeliler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dinçer Demirkent, Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu dönüÅŸüm sürecinin 2010 Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumundan itibaren baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Kitleyi ikna edecek stratejilerin belirlenmesi gerekiyor” dedi. Oturumun soru cevap kÄ±smÄ±nda ise tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktalarÄ± sendikalarÄ±n içinde bulunduÄŸu durum ve sendikal demokrasi oluÅŸturdu.

YEREL SEÇÄ°MLER DE TARTIÅžILDI

13 Karaburun Bilim Kongresi’nin son oturumlarÄ±ndan biri Prof. Dr. Cem Terzi’nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan ‘Yerel Seçimlere DoÄŸru’ iken oturumun katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Günay Kubilay ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. H. TarÄ±k Åžengül oldu.

Yerel seçimlerin ErdoÄŸan rejimin son etabÄ± olduÄŸunu söyleyen HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Günay Kubilay, “Yerel seçime giderken Bahçeli ve ErdoÄŸan ittifakÄ± yerel yönetimlerin mali-idari özerkliÄŸine kÄ±smen müdahale edecekler. Çünkü yerel yönetimlerin özerkliÄŸiyle, merkezi tek adam rejimi bir paradoks oluÅŸturuyor” dedi. Yerel yönetimlerin doÄŸrudan demokrasiyle yönetilmesi gerektiÄŸini savunan Kubilay, yerellerin özgünlüklerini dikkate alan,demokratik ilkeler çerçevesinde oluÅŸturulacak esnek iÅŸbirliklerine ihtiyaç olduÄŸunu vurguladÄ±.

Prof. Dr. H. TarÄ±k Åžengül ise geçtiÄŸimiz seçimlerin oy daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ±na ait bir analizle sunumuna baÅŸladÄ±. Türkiye seçimlerinin kutuplaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yerel seçimlerinde bu kutuplaÅŸma içinde gerçekleÅŸeceÄŸini öngören Åžengül “Ekonomik kriz dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸda ciddi yarÄ±lmalar ve problemler yok. Ama sol açÄ±sÄ±ndan durum daha karÄ±ÅŸÄ±k. Özellikle CHP’nin geniÅŸ bir kitlesi HDP’yle ittifak durumundan tedirgin yine aynÄ± zamanda CHP’nin muhafazakarlÄ±kla olan iliÅŸkisi de bir handikap yaratÄ±yor” diye konuÅŸtu. Kent ve ÅŸehir planlamasÄ± üzerine çalÄ±ÅŸmalar yürüten TarÄ±k Åžengül, yerel yönetimler için mevcut iktidarÄ±n uygulamalarÄ± ve anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, HDP ve CHP’den de halkçÄ±, ranttan uzak örnek modeller ortaya konulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Åžengül son olarak, ülkedeki partilerin siyasi söylemlerde iktidara karÅŸÄ± çok net saflar koyarken, yerel yönetimler gibi, ekonomik bölünmelerde tutumlarÄ±nÄ±n belirsizleÅŸtiÄŸinden bahsetti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 14:19

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