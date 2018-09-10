Erasmus hayal ederkenÂ gÃ¼zel, kazanÄ±ncaÂ  korkunÃ§ oluyor

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisinden mektup var: GÃ¼ncel ekonomik ÅŸartlarda Erasmus sadece hayal ederken gÃ¼zel, kazandÄ±ktan sonra korkunÃ§ bir hal alÄ±yor.

Üniversite öÄŸrencisi

90’larda doÄŸan neslimizin üzerine apolitik damgasÄ± neredeyse yapÄ±ÅŸmak üzereydi. Ancak GeçtiÄŸimiz 10 yÄ±l göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda apolitik olmak ÅŸöyle dursun, hemen hemen her konunun uzmanÄ± olduk, uzmanÄ± olamadÄ±klarÄ±mÄ±zda da hiç yoktan fikir sahibi olduk. Üstelik bu fikirlerin hepsini tecrübe ile edindik; bitmek bilmeyen seçimler, referandumlar, siyasi krizler, ayaklanmalar, grevler, ülke tarihinin en kanlÄ± katliamlarÄ±...

ÖÄŸrenmediÄŸimiz tek bir ÅŸey kalmÄ±ÅŸtÄ±, AKP Hükümeti diÄŸer politikalarÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r bir biçimde onu da bizlere öÄŸretmiÅŸ oldu: ekonomi. Hepimiz birer ekonomist olduk el mecbur. Åžahsen ben saat baÅŸÄ± döviz kurundaki deÄŸiÅŸimi takip eder, hangi ekonomist ne der diye araÅŸtÄ±rÄ±r halde buldum kendimi. Devletin KYK adÄ±yla her ay verdiÄŸi 470 liralÄ±k ‘borç’ ile Ä°stanbul gibi bir kentte okumak bir yana yaÅŸamak dahi imkansÄ±z olduÄŸu için yÄ±llardÄ±r bir yandan okula gidip bir yandan da yarÄ± zamanlÄ± olarak çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Tahmin edeceÄŸiniz üzere kötü bir ekonomik tablo ile baÅŸ etmeye çoktan alÄ±ÅŸtÄ±m. Ancak ‘Rahip Brunson’ ile hÄ±zlanan ve her yeni gün yeni bir döviz rekoru ile uyandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu ekonomik kriz hayatÄ±mÄ± her zamankinden daha çok etkiledi.

Lisedeyken üniversiteyi hayal ettiÄŸim zaman aklÄ±ma gelen ilk üç ÅŸeyden biriydi Erasmus. Üniversiteye baÅŸladÄ±ktan sonra ise en büyük hayalim oldu. GeçtiÄŸimiz yÄ±l sonunda ortalamayÄ± ve Ä°ngilizce’yi toparladÄ±ktan sonra sonunda baÅŸvurdum. 4. sÄ±nÄ±f, ikinci dönem gitmeye hak kazandÄ±m, köprüden önce son çÄ±kÄ±ÅŸ yani. Erasmus programÄ±na dair acÄ± gerçeÄŸi kazanÄ±nca öÄŸreniyorsunuz. Güncel ekonomik ÅŸartlarda Erasmus sadece hayal ederken güzel, kazandÄ±ktan sonra korkunç bir hal alÄ±yor. Öncelikle hayalini kurduÄŸunuz ülkeye deÄŸil, TL ile kazanÄ±p dövizle harcayacaÄŸÄ±nÄ±z zaman hayatta kalabileceÄŸiniz ülkeyi seçmeniz gerekiyor. ÅžansÄ±nÄ±z yaver giderse devletten alabileceÄŸiniz hibe ile Türkiye’nin fakiri olmak yerine Avrupa’nÄ±n fakiri olabilirsiniz. Ancak hibenin çÄ±kmama riskini göze almak istemiyorsanÄ±z benim gibi para biriktirmek için bütün yaz tatili boyunca çalÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z iÅŸinizi garantiye alabilirsiniz. En azÄ±ndan ben öyle sanÄ±yordum. Ne kadar çalÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±n, ertesi gün bir önceki günden daha fakir uyanÄ±yorsunuz.

Üniversitelerdeki eÄŸitimin kalitesinin giderek azaldÄ±ÄŸÄ±, binlerce akademisyenin barÄ±ÅŸ istedikleri için iÅŸinden olduÄŸu, mezun olunca iÅŸsiz kalacaÄŸÄ±m kaygÄ±sÄ± ile günleriniz geçip giderken hiç yoktan 6 ay bir nefes alÄ±p geleyim diyorsunuz, ama yok. Döviz kuru rekordan rekora koÅŸarken siz de hayalinizden uzaklaÅŸÄ±yorsunuz. Åžubat 2019’da Ä°stanbul’dan yükselerek uzaklaÅŸan ÅŸey umarÄ±m uçaÄŸÄ±m olur, döviz kuru deÄŸil.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 14:22

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