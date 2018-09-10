65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ±, bayram mÃ¼jdesi ve Evrensel

Gazete ve televizyonlar '65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼jde' diye duyurdu. Oysa mÃ¼jde deÄŸildi, 2,5 yÄ±l Ã¶ncenin deÄŸiÅŸikliÄŸiydi.

Onur BAKIR

Sendika UzmanÄ±

Türkiye’de ana akÄ±m medya, çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ± ve sosyal güvenlik ile ilgili haberlere genelde ilgi göstermez. Ancak kimi zaman “emir” büyük yerden gelir. AKP iktidarÄ±nÄ±n bir “müjde”si vardÄ±r ve bu müjdenin duyurulmasÄ± gerekiyordur. Ä°ÅŸte o zaman dört koldan müjde muÅŸtulamaya giriÅŸir televizyon ve gazeteler. Özellikle sosyal güvenlik, teknik ve karmaÅŸÄ±k bir konu. DuyurulmasÄ± istenen “müjde” ya -genelde sipariÅŸ üzerine- Anadolu AjansÄ± tarafÄ±ndan vurgulanmasÄ± istenen boyutu öne çÄ±karÄ±larak ve basitleÅŸtirilerek servis edilir ya da BakanlÄ±klarÄ±n basÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± devreye girer, bir basÄ±n kuruluÅŸuna özel haber yaptÄ±rÄ±lÄ±r ya da köÅŸe yazÄ±sÄ± yazdÄ±rÄ±lÄ±r. Bu haber ya da yazÄ± farklÄ± medya organlarÄ±nda aynÄ± içerikle yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r.

ÇoÄŸu zaman bir gazetecilik faaliyeti söz konusu deÄŸildir, aslÄ±nda iktidarÄ±n “halka iliÅŸkiler” çalÄ±ÅŸmalarÄ± medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yürütülmektedir. MedyanÄ±n çok büyük bölümü, doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak iktidar tarafÄ±ndan kontrol edildiÄŸi için bazen özel bir çaba sarf etmeye bile gerek olmaz. “Efendilerine” yaranmak için birbiri ile yarÄ±ÅŸan yandaÅŸlarÄ±n “müjde” muÅŸtulayacaÄŸÄ± gelmiÅŸtir, müjde Fizan’da da olsa bulunur, duyurulur…

BAYRAMDA GELEN MÜJDE!

Kurban BayramÄ±’nÄ±n 3. günü (23 AÄŸustos) tam da böyle bir sürece tanÄ±klÄ±k ettik. Tespit edebildiÄŸim kadarÄ±yla haberi ilk kez NTV geçti. “65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸartlar deÄŸiÅŸti” baÅŸlÄ±klÄ± haber hem televizyon ekranÄ±ndan hem de internet sitesinden duyuruldu. ÖÄŸleden sonra ve akÅŸam birçok kanalÄ±n haber bültenlerinde “65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ±nda müjde” mealinde haberler yayÄ±nlandÄ±. Haberin dayanaÄŸÄ± 19 AÄŸustos’ta Resmi Gazetede yayÄ±mlanan 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yönetmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikti.

Haberlerin zamanlamasÄ± da manidardÄ±. Haberlere göre, iktidar bu bayramda da yaÅŸlÄ±larÄ±n yüzünü güldürmüÅŸtü. 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmasÄ± için artÄ±k hane içindeki tüm bireylerin gelirine deÄŸil sadece 65 yaÅŸ üstü bireyin ve eÅŸinin gelirine bakÄ±lacaktÄ±. 65 yaÅŸ üstü bireyin ve eÅŸinin aylÄ±k geliri toplanacak ve ikiye bölünecekti. KiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen gelir elde edilecek ve bu gelir asgari ücretin net tutarÄ±nÄ±n üçte birinden az ise 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanabilecekti. AynÄ± hanede yaÅŸayan çocuk ya da torunlarÄ±n gelirleri hesaba dâhil edilmeyecek;böylece 65 yaÅŸÄ±n üstündeki muhtaç vatandaÅŸlarÄ±n daha çoÄŸu bu aylÄ±ktan yararlanabilecekti.

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YASA 2.5 YIL ÖNCE DEÄžÄ°ÅžMÄ°ÅžTÄ°!

Oysa yeni bir müjde olarak özellikle de bayramda duyurulan bu deÄŸiÅŸiklik aslÄ±nda tam 2.5 yÄ±l önce yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 65 YaÅŸÄ±nÄ± DoldurmuÅŸ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaÅŸlarÄ±na AylÄ±k BaÄŸlanmasÄ± HakkÄ±nda Kanunda, 14 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayÄ±mlanan torba kanunla deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmiÅŸti. Kanun gereÄŸi 14 Nisan 2016 tarihinden bu yana 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ±nda hane içindeki üçüncü kiÅŸilerin (örneÄŸin çocuk ya da torun) gelirlerinin hesaplamaya dahil edilmemesi gerekiyordu. SGK’den gelir ya da aylÄ±k alamayan 65 yaÅŸ üstü yurttaÅŸlara aylÄ±k baÄŸlanmasÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran bu deÄŸiÅŸiklik doÄŸru ama eksik bir adÄ±mdÄ±.

Kanunun deÄŸiÅŸmesi ile birlikte eski adÄ±yla Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n en kÄ±sa sürede Kanuna iliÅŸkin yönetmelikte de deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmesi, kanunda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikleri yönetmeliÄŸe yansÄ±tmasÄ± gerekiyordu. Ancak BakanlÄ±k 2.5 yÄ±l boyunca kulaÄŸÄ±nÄ±n üzerine yattÄ±, yönetmeliÄŸi deÄŸiÅŸtirmedi. Böylece kanun ile yönetmelik aynÄ± konuda birbirinden farklÄ±, birbiri ile çeliÅŸen düzenlemeler içerir hale geldi. Hukuk kurallarÄ± gereÄŸi esas alÄ±nacak olan kanundu, yani yönetmeliÄŸin deÄŸiÅŸmemiÅŸ olmasÄ± kanundaki yeni kuralÄ±n uygulanmasÄ±na engel deÄŸildi. Ama yine de bu uyumsuzluÄŸun giderilmiÅŸ olmasÄ± gerekirdi.

BÄ°R ‘GAZETECÄ°LÄ°K’ FACÄ°ASI

DolayÄ±sÄ±yla 2.5 yÄ±l önce deÄŸiÅŸen bir kuralÄ± yeniymiÅŸ gibi “müjde” paketi içinde sunmak bir gazetecilik baÅŸarÄ±sÄ± deÄŸil faciasÄ±ydÄ±. Bu haberi yapanlar ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ranlar, kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmiÅŸ; ancak bu gazetecilik rezaleti hükümetin hanesine artÄ± puan olarak yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda haber deÄŸeri taÅŸÄ±yan asÄ±l unsur, BakanlÄ±ÄŸÄ±n yönetmeliÄŸi deÄŸiÅŸtirmeyi unutmuÅŸ ya da ihmal etmiÅŸ ve 2,5 yÄ±l sonra hatÄ±rlamÄ±ÅŸ olmasÄ±ydÄ±. Bu nedenle de bu olgudan müjde deÄŸil eleÅŸtiri çÄ±kabilirdi.

Ä°ktidarÄ±n borazanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmak yerine görevini meslek ilkelerine uygun yürüten araÅŸtÄ±rmacÄ± bir gazeteci, 2.5 yÄ±l geciken bu deÄŸiÅŸiklik nedeniyle bir maÄŸduriyet yaÅŸanÄ±p yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da araÅŸtÄ±rÄ±rdÄ±. Belki de yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi 2.5 yÄ±l geciktiÄŸi için -her ne kadar kanundaki yeni kuralÄ±n uygulanmasÄ± zorunlu da olsa- uygulamada sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda kanundaki yeni kural uyarÄ±nca aylÄ±ÄŸa hak kazanan bazÄ± yurttaÅŸlara, belki de yönetmelik deÄŸiÅŸmediÄŸi için aylÄ±k baÄŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±!

HAK ODAKLI GAZETECÄ°LÄ°K

Hatta bir adÄ±m daha ileriye gidip, hak odaklÄ± gazetecilik de yapÄ±labilirdi. Böyle bir gazetecilik pratiÄŸi 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± için aranan koÅŸulun kendisi sorgulayabilirdi. Çünkü yasaya göre eÄŸer iki kiÅŸilik bir haneye aylÄ±k 967.2 TL’nin üzerinde gelir giriyorsa, kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen gelir net asgari ücretin üçte birinin üzerine çÄ±kÄ±yor ve 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanamÄ±yor. Hanedeki aylÄ±k gelir 967.2 TL’nin üzerindeyse, devlet bu haneyi muhtaç saymÄ±yor! ÖrneÄŸin 60 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi ile birlikte yaÅŸayan, SGK’den gelir ya da aylÄ±ÄŸÄ± olmayan 70 yaÅŸÄ±ndaki bir dede sokakta iÅŸportacÄ±lÄ±k yaparak ayda 1000 TL kazanÄ±yorsa, 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmÄ±yor.

Hak gazeteciliÄŸi aylÄ±ÄŸÄ±n baÄŸlanma koÅŸullarÄ±nÄ± incelediÄŸi gibi baÄŸlanan aylÄ±ÄŸÄ± da sorgulayabilirdi. 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± bugün itibariyle aylÄ±k 500 TL. KaldÄ± ki bu 500 TL, 2018 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±na kadar 265.8 TL’ydi. ÖrneÄŸin hayatÄ± boyunca sigortasÄ±z tarÄ±m iÅŸçiliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, artÄ±k çalÄ±ÅŸamaz hale gelmiÅŸ, gelir elde edemeyen, emekli aylÄ±ÄŸÄ± da alamayan yaÅŸlÄ± bir çifte “muhtaç” olduÄŸu için verilen aylÄ±k tutarÄ± 500 TL! Asgari ücretin üçte biri bile deÄŸil! Bu 500 TL ile hayatta kalmaya çalÄ±ÅŸan yüz binlerce yurttaÅŸÄ±n olduÄŸu bir ülkede, bu durumda olan bir çiftin evine ziyaretçi olmak, derdini tasasÄ±nÄ± dinleyip haberleÅŸtirmek çok mu zor?

AslÄ±nda deÄŸil! Ancak müjde gazeteciliÄŸinin kitabÄ±nda doÄŸrularÄ±n peÅŸine düÅŸmek, yurttaÅŸlarÄ±n haklarÄ±na sahip çÄ±kmak, gerektiÄŸinde iktidarÄ± eleÅŸtirmek yok! Varsa yoksa müjdeler var…

BAÅžKA BÄ°R GAZETECÄ°LÄ°K MÜMKÜN!

Oysa baÅŸka bir gazetecilik mümkün ve böyle bir gazeteciliÄŸe bu ülkede hayatÄ±nÄ± emeÄŸiyle kazanan herkesin ihtiyacÄ± var. Bu yazÄ±nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± Evrensel Gazetesi de baÅŸka bir gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ±nda Ä±srar eden, hak odaklÄ± gazeteciliÄŸi ilke edinmiÅŸ, iktidarÄ± eleÅŸtirmekten geri durmayan az sayÄ±daki gazeteden biri. ÖrneÄŸin bütün yandaÅŸ gazeteler hep bir aÄŸÄ±zdan “taÅŸeron iÅŸçiye kadro müjdesi” haberleri yayÄ±nlarken, taÅŸeron iÅŸçilerle ilgili yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin gerçek sonuçlarÄ± bu gazetenin sayfalarÄ±nda defalarca yer aldÄ±. Ana akÄ±m medya kiralÄ±k iÅŸçiliÄŸe, zorunlu bireysel emekliliÄŸe, zorunlu arabuluculuk sistemine, kÄ±dem tazminatÄ± fonuna, esnek çalÄ±ÅŸmaya övgüler düzerken; emekçiler bu hak kayÄ±plarÄ±na, bu hak gasplarÄ±na iliÅŸkin gerçekleri Evrensel’de bulabildi.

SEKA’nÄ±n özelleÅŸtirme kÄ±skacÄ±na alÄ±nÄ±p yok edilmesinin faturasÄ±nÄ±, bugün ithal kâÄŸÄ±t fiyatlarÄ±ndaki ciddi artÄ±ÅŸ nedeniyle tüm gazeteler ödüyor. Dün özelleÅŸtirme ve ithalat serbestisine övgüler düzenler; bugün gazetelerini basacaklarÄ± kâÄŸÄ±t bulmakta zorlanÄ±yor, neredeyse iki katÄ±na çÄ±kan baskÄ± maliyetleriyle boÄŸuÅŸuyor. Ancak SEKA’nÄ±n özelleÅŸtirilmesinin yol açacaÄŸÄ± tehlikeleri sayÄ±sÄ±z kere anlatan, SEKA iÅŸçilerinin mücadelesini günü gününe aktaran, bugün bu gerçekleri yeniden hatÄ±rlatan Evrensel Gazetesi de azade deÄŸil bu süreçten. YandaÅŸ gazetelerin arkasÄ±nda patronlarÄ± ve iktidarlarÄ± var; Evrensel Gazetesinin ise sadece okurlarÄ± ve deÄŸerleri…

Ä°ÅŸte tam da bu yüzden, müjde gazeteciliÄŸine karÅŸÄ± hak gazeteciliÄŸini ayakta tutmak için her zamankinden daha çok sahiplenmeye ve dayanÄ±ÅŸmaya ihtiyaç var. Bu yazÄ±yÄ± internetten okuduysanÄ±z bugün bir Evrensel alabilirsiniz mesela; gazeteden okuduysanÄ±z bir Evrensel daha alÄ±p bir okur daha kazandÄ±rabilirsiniz. Bu dayanÄ±ÅŸmayÄ± sürekli hale de getirebilirsiniz! Gerçeklere her zamankinden daha çok ihtiyacÄ±mÄ±z var zira…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 14:07

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