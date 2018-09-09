Ä°ranâ€™daki idamlar Ä°sveÃ§â€™te protesto edildi

Ä°ranâ€™da Ramin Hossein Panahi, Loghman Moradi ve Zanjar Moradiâ€™nin idam edilmesi Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de dÃ¼zenlenen bir eylemle protesto edildi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’te Komala ve Ä°ran’daki Siyasi Tutsaklarla DayanÄ±ÅŸma Federasyonu’nun çaÄŸrÄ±sÄ±yla Sergel MeydanÄ±’nda gerçeklenen eylemde Ä°ran’da 3 Kürt aktivistin idam edilmesi protesto edildi. Eylemde idam edilen üç aktivistin resimleri ile Ä°ran rejiminin baskÄ±, saldÄ±rÄ± ve idamlarÄ±nÄ± kÄ±nayan döviz ve pankratlar taÅŸÄ±ndÄ±.

‘KÜRTLER Ä°ÇÄ°N KARA CUMARTESÄ°’

Gazateci-Yazar Kurdo Baksi, gösteride yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada son dönemlerde Türkiye ve Ä°ran’da yaÅŸayan Kürtlere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Tahran Zirvesi’nde Putin, ErdoÄŸan ve Ruhani’nin görüÅŸmesinden hemen sonra idamlarÄ±n gerçekleÅŸmesi ve Erbil yakÄ±nlarÄ±nda bulunan bir Kürt kampÄ±na saldÄ±rÄ± düzenlenmesinin tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Baksi, “Bu cumartesi günü Kürtler için kara bir gündür” dedi.

FotoÄŸraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

‘ÖLENLER ARASINDA Ä°SVEÇ VATANDAÅžLARI VAR’

Ä°damlarÄ± gerçekleÅŸtiren Ä°ran devletinin aynÄ± gün saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kürt kampÄ±nda ölen ve yaralananlar arasÄ±nda Ä°sveç vatandandaÅŸlarÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Baksi, Ä°sveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot Wallström’e idamlara ve Ä°ran devletinin Kürtlere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± tutum almasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Gösteriye katÄ±lanlar arasÄ±nda yer alan DiyarbakÄ±r eski Belediye BaÅŸkanÄ± Mehdi Zana, Evrensel’e “Ä°damlara karÅŸÄ± çÄ±kmak tüm insanlarÄ±n görevi. Bir yandan demokrasi diyor öte yandan insanlarÄ± katlediyorlar ve idam ediyorlar. Bu baskÄ± ve saldÄ±rÄ±lara birlikte karÅŸÄ± çÄ±kmalÄ±yÄ±z. Kürt örgütleri çekiÅŸmeleri bir yana bÄ±rakÄ±p baskÄ±, katliam ve idamlara karÅŸÄ± birlikte mücadele etmeli” dedi.

Gösteride Ä°ran rejimini kÄ±nayan ve idamlarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± talep eden sloganlar atÄ±ldÄ±.

Ä°ran'da Ramin Panahi'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 3 KÃ¼rt idam edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 12:17

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