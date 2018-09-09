TÃ¼rkiyeâ€™den Almanyaâ€™ya â€˜demiryollarÄ± ihalesiâ€™ teklifi

TÃ¼rkiyeâ€™nin demiryollarÄ± aÄŸlarÄ±nÄ±n yenilenmesi ve yenilerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Almanyaâ€™ya 35 milyar avroluk ihale teklifinde bulunulduÄŸu iddia edildi.

Türkiye’nin Almanya ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirmek için dev bir ihlale teklifinde bulunduÄŸu ileri sürüldü. Der Spiegel dergisi tarafÄ±ndan “ErdoÄŸan için bütün yollar açÄ±k” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verilen habere göre, Türkiye’nin demiryollarÄ± aÄŸlarÄ±nÄ±n yenilenmesi ve yenilerinin yapÄ±lmasÄ± için Almanya’ya 35 milyar avro deÄŸerinde ihale teklifinde bulunduÄŸu iddia edildi.

Ä°ddiaya göre, proje Siemens tekeli öncülüÄŸünde kurulacak konsorsiyum tarafÄ±ndan hayata geçirilecek.

‘SIEMENS’LE GÖRÜÅžMELER OLUMLU’

Almanya’nÄ±n, demiryolu ihalesini maddi olarak desteklemesi ve devlet güvencesi vermesinin teklif edildiÄŸi ihale için kredinin hangi kurumlar tarafÄ±ndan saÄŸlanacaÄŸÄ± konusunda Berlin’de belirsizliÄŸin devam ettiÄŸi dile getirildi.

Türkiye hükümeti ile Siemens arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmelerden olumlu sonuç çÄ±karken, kredi için Alman hükümetin de olumlu düÅŸündüÄŸü, ancak kaynaÄŸÄ±n devlet güvenceli kredilerle mi yoksa KfB bankasÄ± üzerinden mi saÄŸlanacaÄŸÄ± konusunda belirsizliÄŸin olduÄŸu kaydedildi.

Türkiye ile Almanya arasÄ±nda Alman vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ± üzerine yaÅŸanan gerilim sÄ±rasÄ±nda Alman hükümeti, devlet güvenceli kredilere sÄ±nÄ±rlama getirmiÅŸti. Ancak bunun pratikte pek uygulanmadÄ±ÄŸÄ± da sonradan ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

ÖNCE ÇÄ°N Ä°LE PAZARLIK YAPILDI

Der Spiegel’in haberinde, demiryollarÄ±nÄ±n modernleÅŸtirilmesi için Türkiye ile Çin arasÄ±nda görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Çin’in 35 milyar faizsiz ve 10 yÄ±l vadeli kredi vermeye hazÄ±r olduÄŸunu, ancak Ankara’nÄ±n sonradan görüÅŸmeleri büyük bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yaratacaÄŸÄ± gerekçesiyle kesildiÄŸi de yazÄ±ldÄ±.

Bunun üzerine aynÄ± teklifin geçtiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan Almanya’ya yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da haberde yazÄ±ldÄ±.

ALMAN BAKAN PATRONLARLA TÜRKÄ°YE’YE GELECEK

Konuyla ilgilenen Alman Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ± ise engellerin kaldÄ±rÄ±larak projenin hayata geçirilmesinden yana. Bu çerçevede Ekonomi BakanÄ± Peter Altmeier, Ekim aynÄ±nda geniÅŸ bir patron heyetiyle Türkiye’yi ziyaret edecek.

21 Eylül’de ise Maliye ve Hazine BakanÄ± Berat Albayrak ve 27-28 Eylül’de de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Almanya’yÄ± ziyaret edecekler. Demiryolu projesinin bu görüÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda da ele alÄ±nacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Alman Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Thomas Bareiß, Eylül sonunda Türkiye’ye yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyarette bu konunun gündeme geleceÄŸini doÄŸruladÄ±. GörüÅŸmede, projenin finansmanÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±, Ankara’nÄ±n Alman hükümetinden ihracat güvencesi ve faizi düÅŸük kredi istediÄŸi öne sürüldü.

YÄ°NE SIEMENS BAÅžI ÇEKECEK

Kurulacak konsorsiyumun baÅŸÄ±ni çekecek olan Siemens’ten ise herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. Siemens, geçtiÄŸimiz Nisan ayÄ±nda Velaro tipi 10 hÄ±zlÄ± trenin 340 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye'ye satÄ±lmasÄ± konusunda Devlet DemiryollarÄ± (TCDD) ile anlaÅŸma saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Siemens tekeli daha önce de Türkiye’nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ± (YEKA) ihalesini kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Siemens-Türkerler-Kalyon tarafÄ±ndan kurulan konsorsiyum, 1 milyar dolarÄ±n üzerinde rüzgar tesisi yatÄ±rÄ±mÄ± yapacak. (Köln/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 12:08

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