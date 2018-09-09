GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca, CHP'nin 95. kuruluÅŸ yÄ±lÄ±nda mesaj yayÄ±mladÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca, partisinin 95'inci kuruluÅŸ yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca, partisinin, bugün de gelecekte de demokrasiyi hukukun üstünlüÄŸünü, insan haklarÄ±nÄ±, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüÄŸünü savunmaya devam edeceÄŸini bildirdi.

Partisinin 95'inci kuruluÅŸ yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mlayan Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karaca, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserinden biri CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatÄ±, özgürlüklerin, demokrasinin savunucusu olduÄŸunu belirtti.

Karaca, örnek gösterilecek köklü geçmiÅŸe sahip partisinin, ilklerin, özgünlüklerin, devrimlerin, aydÄ±nlanma ve mücadelenin, akÄ±l ve bilimin sembolü olduÄŸunu vurgulayarak, buna karÅŸÄ±lÄ±k bugün hukukun üstünlüÄŸü, yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerini siyasi otoritenin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, din ve vicdan hürriyetinin garantisi laikliÄŸin ise yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ä°nançlarÄ±n sorgulanÄ±r hale getirildiÄŸi inancÄ±, etnik kimliÄŸi ne olursa olsun millet olabilenlerin ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, "üniter yapÄ± ve bölünmez bütünlük" kavramlarÄ±nÄ±n anayasada bir cümleden ibaret hale geldiÄŸini iddia eden Karaca, Türkiye'de birleÅŸtirici bir güç ve iktidara ihtiyaç duyulduÄŸunu, bunun da CHP olduÄŸunu aktardÄ±.

Karaca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Gün, direniÅŸ günüdür. Gün, kararlÄ±lÄ±k günüdür. Gün, yÄ±lmadan, yorulmadan, dayanÄ±ÅŸma ve örgütlülük bilincini bÄ±rakmadan mücadele günüdür. Türkiye'yi karanlÄ±ÄŸa ve kaosa sürüklemek isteyenlere geçit vermeyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi, köklü tarihinde olduÄŸu gibi bugün de gelecekte de demokrasiyi, hukukun üstünlüÄŸünü, insan haklarÄ±nÄ±, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüÄŸünü savunmaya devam edecektir. Emperyalist güçlere karÅŸÄ± verilen onurlu KurtuluÅŸ mücadelesinin emanetçileri olarak, geçit vermeyeceÄŸimizi bir kez daha büyük bir inanç ve kararlÄ±lÄ±kla ifade etmek istiyorum." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 11:12

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