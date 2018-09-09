Faruk Eren: UmarÄ±m Cumhuriyet de kaybedilmemiÅŸtir

Cumhuriyet gazetesinin yÃ¶netiminin deÄŸiÅŸmesiyle iÅŸine son verilen Faruk Eren, 'UmarÄ±m kÄ±sÄ±rlaÅŸan medyada Cumhuriyet de kaybedilmemiÅŸtir' dedi.

Yasin KOBULAN

Cumhuriyet gazetesinde iÅŸine son verilen DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± ve gazetenin Sorumlu YazÄ±iÅŸleri Müdürü Faruk Eren, hem çÄ±karÄ±lma süreçlerine hem de Cumhuriyet gazetesini bundan sonra nelerin beklediÄŸine dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

‘UMARIM YANILIYORUZDUR’

ÇÄ±karÄ±lmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya üzerinden "Liberaller gidiyor" yönündeki paylaÅŸÄ±mlara tepki gösteren Eren, “YollarÄ± ayrÄ±lan ilk iki kiÅŸi biziz, Bülent ve ben, iki yazÄ± iÅŸleri müdürüyüz. Ä°kimizin de politik tercih ve duruÅŸumuz belli. Liberal deÄŸil, solcuyuz. Biz böyle bir ÅŸeyin olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorduk. Ama künyeyi deÄŸiÅŸtirmekte o kadar acele ettiler ki, bizi dÄ±ÅŸarÄ±dan, yollardan çaÄŸÄ±rdÄ±lar. Mesai saati bitmiÅŸti ve öyle geri döndük. Ve bu acele yerimize gelen insanlarÄ±n bu iÅŸe ne kadar hevesli olduklarÄ±nÄ± ve yeni tasfiyelerde bulunacaklarÄ±nÄ±n göstergesi. UmarÄ±m yanÄ±lÄ±yoruzdur. Çünkü orada Cumhuriyet’te çok deÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. UmarÄ±z ki daha öncede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi bu dönem mobbing gibi ÅŸeyler yaÅŸanmaz. En büyük endiÅŸemiz bu” ifadesinde bulundu.

‘Ä°PUÇLARINI VERÄ°YOR ASLINDA’

“UmarÄ±m gelenler iyi bir gazete yaparlar” vurgusu yapan Eren, "SavunduklarÄ± politik çizgi, vakfa yeni seçilen üyelerin kimlikleri, Vatan Partisi milletvekili adayÄ±, TRT eski müdürü gibi isimler bize bundan sonra Cumhuriyet’in nasÄ±l bir yayÄ±n çizgisi izleyeceÄŸinin ipuçlarÄ±nÄ± veriyor aslÄ±nda” diye konuÅŸtu.

‘CUMHURÄ°YET DE KAYBEDÄ°LDÄ° DÄ°YE DÜÅžÜNÜYORUM’

Cumhuriyet gazetesinin kendilerinin olduÄŸu süreçte kamuoyunda sesi duyurulmayanlarÄ±n sesini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, maÄŸdurlarÄ±n kimliklerine bakmaksÄ±zÄ±n seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sayfalarÄ±nÄ± onlara açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Eren, “Bu tabii ki birilerini rahatsÄ±z etti. Yeni dönemde nasÄ±l bir Cumhuriyet okuyacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± birlikte göreceÄŸiz. Yeni gelen ekip muhtemelen, deklarasyonlarÄ±nda da eskiye dönüÅŸten söz ediyorlar. Buradan ne kast ediyorlar anlamadÄ±k. GöreceÄŸiz onu önümüzdeki günlerde. UmarÄ±m kÄ±sÄ±rlaÅŸan medyada Cumhuriyet de kaybedilmemiÅŸtir" deÄŸerlendirmesinde bulundu. (MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 09:59

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