DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Anadolu'da gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

DoÄŸu Anadolu'da gök gürültülü saÄŸanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bölge genelinde hava parçalÄ± ve zamanla çok bulutlu geçecek.

SÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altÄ±nda seyredeceÄŸi bölgede, rüzgarÄ±n kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÖÄŸleden gece saatlerine kadar bölgenin tamamÄ±nda aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak etkili olacak.

Gün içinde en yüksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n IÄŸdÄ±r'da 30, AÄŸrÄ± ve Erzincan'da 25, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 18 olmasÄ± öngörülüyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 09:34

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