ETHA editÃ¶rleri iÃ§in dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ETHA editÃ¶rleri PÄ±nar Gayip ve Semiha Åžahin, yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. Gazetecilerin avukatÄ± Kader TonÃ§, davayÄ± sahiplenme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Yasin KOBULAN

Etkin Haber AjansÄ± (ETHA) editörü PÄ±nar GayÄ±p ve Semiha Åžahin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi 19 Nisan'da 2017 Ä°stanbul'da yapÄ±lan operasyon ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÇÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklana 4 kiÅŸinin ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. “Örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla yargÄ±lanan iki gazeteci hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, Gayip ve Åžahin’in cenaze haberlerini takip etmesi de suçlama konusu oldu. Yine Gayip ve Åžahin’in gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± süre zarfÄ±nda açlÄ±k grevine girmeleri de suçlamalardan baÅŸka biri.

Tutuklu gazeteciler iÃ§in cezaevi Ã¶nÃ¼nde balon uÃ§uruldu

‘TEK SUÇLAMA MUHALÄ°F GAZETECÄ°LÄ°K YAPMALARI’

5 aydÄ±r müvekkillerinin tutuklu olduÄŸuna dikkat çeken avukat Kader Tonç, “5 aydÄ±r dosyaya eklenen veya çÄ±karÄ±lan hiçbir ÅŸey yok. Dosyada delil olarak yer alan suçlamalarda çok eski. KiÅŸisel kanaatimiz bunlarda kiÅŸisel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal ederek edilmiÅŸ olmalarÄ±. BÄ±rakÄ±n dava açÄ±lmasÄ±, soruÅŸturmanÄ±n açÄ±lmasÄ± ve yürütülmesi için gerekli olan basit ÅŸüphe bile yok teknik olarak. Bu kiÅŸilerin muhalif gazetecilik yapmalarÄ±, ETHA’da çalÄ±ÅŸÄ±yor olmalarÄ± örgüt üyesi olmak için yeterli olmuÅŸ. Gazetecilik faaliyetinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyen siyasi bir davadÄ±r” diye konuÅŸtu.

MESLEKTAÅžLARINA SAHÄ°P ÇIKMA ÇAÄžRISI

Tonç, ilk duruÅŸmada müvekkillerinin yapacaÄŸÄ± savunmalarda basÄ±n özgürlüÄŸüne sahip çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Gazetecilere ve meslek örgütlerine duruÅŸmaya katÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Tonç, “ETHA’nÄ±n ÅŸu anda 5 muhabiri tutuklu. Kamuoyunun ve diÄŸer gazetecilerinde meslektaÅŸlarÄ±na sahip çÄ±kmasÄ± gerekiyor. Gazetecilerin özellikle meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n dosyasÄ±nÄ± sahiplenmesini istiyoruz” diye konuÅŸtu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 09:10

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