Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk: EÄŸitimde kÄ±yameti koparmamÄ±z lazÄ±m

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, 'BaÅŸka bir rekabet var. BaÅŸka bir bilim ve teknoloji var dÃ¼nyada. Bizim kÄ±yameti koparmamÄ±z lazÄ±m eÄŸitimde.' dedi.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, "BaÅŸka bir rekabet var. BaÅŸka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kÄ±yameti koparmamÄ±z lazÄ±m eÄŸitimde. "Bir ÅŸey yapmak lazÄ±m"Ä±n ötesinde kÄ±yameti koparmamÄ±z lazÄ±m" dedi.

Mili EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, "2023'e DoÄŸru Türk EÄŸitim Sistemi" konferansÄ±na katÄ±ldÄ±. Ä°stanbul'da bir otelde düzenlenen konferansta bilim, sanat, hukuk sendika ve düÅŸünce kuruluÅŸlarÄ±ndan eÄŸitim gönüllüleri de yer aldÄ±.

KonferansÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan bakan Selçuk konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“AraÅŸtÄ±rma, sorgulama akÄ±l ve kalp için buradayÄ±z. Sizler hepiniz iyi ki buradasÄ±nÄ±z. EÄŸitim, antropolojidir. Nörobilimdir. Biyolojidir. EÄŸitim ilahiyattÄ±r, felsefedir. EÄŸitim sadece 'eÄŸitim' deÄŸildir. Sadece eÄŸitim olursa kÄ±sÄ±r kalÄ±r. Bu topluluÄŸa bir isim verilseydi, "iltifat beklemeksizin marifete talip olanlar grubu" denilebilirdi size. Hiçbiriniz iltifat beklemiyorsunuz. Hepiniz marifetin peÅŸindesiniz. Bizim böyle bir gruba ihtiyacÄ±mÄ±z var.”

“Size bir isim verilseydi bir ÅŸey yapmak lazÄ±m grubu derlerdi. Bir ÅŸey yapmak lazÄ±m. Dahi sayÄ±sÄ±, üstün zekalÄ± sayÄ±sÄ± bizim ülkemizin nüfusu kadar olan ülkeler var dünyada. BaÅŸka bir rekabet var. BaÅŸka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kÄ±yameti koparmamÄ±z lazÄ±m eÄŸitimde. 'Bir ÅŸey yapmak lazÄ±m'Ä±n ötesinde kÄ±yameti koparmamÄ±z lazÄ±m.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 08:39

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