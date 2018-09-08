SavaÅŸ KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyondan Filistin mÃ¼cadelesine destek

Ä°ngiltere SavaÅŸ KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyonu, yÄ±llÄ±k ulusal konferansÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi; Filistin halkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelesine destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°ngiltere SavaÅŸ KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyonu, yÄ±llÄ±k ulusal konferansÄ±nda Filistin halkÄ±nÄ±n mücadelesine destek çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. 2011 ile 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda SavaÅŸ KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyonu’nun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Jeremy Corbyn liderliÄŸindeki Ä°ÅŸçi Partisi’nin UluslararasÄ± Holokost’u Anma BirliÄŸi’nin antisemitizm tanÄ±mÄ±nÄ± referans olarak kabul etmesine tepki gösteren delegeler verdikleri önergelerle Filistin halkÄ±nÄ±n mücadelesine sahip çÄ±ktÄ±.

‘Trump döneminde savaÅŸ ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kmak’ baÅŸlÄ±klÄ± toplantÄ±yla baÅŸlayan konferansta yazar TarÄ±k Ali de bir konuÅŸma yaptÄ±. TarÄ±k Ali konuÅŸmasÄ±nda ABD’nin Sovyetler BirliÄŸi’nin daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra daha da güçlendiÄŸine, yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve daha fazla ülkeyi iÅŸgal ettiÄŸine dikkat çekti. ABD’nin uyguladÄ±ÄŸÄ± iÅŸgal, müdahale, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi, bölme, parçalama yöntemlerinin tüm OrtadoÄŸu’da hayata geçirildiÄŸine vurgu yapan Ali, Ä°ngiltere’nin bu iÅŸgal ve müdahalelere verdiÄŸi desteÄŸi de hatÄ±rlattÄ±.

Ä°ngiltere’nin, 30 bin LibyalÄ±nÄ±n ölümünden sorumlu olduÄŸunu belirten Ali, bölgede ABD’yi destekleyen ülkelerin baÅŸÄ±nda Ä°srail, MÄ±sÄ±r ve Suudi Arabistan’Ä±n geldiÄŸine dikkat çekti. Ali, Yemen’e yönelik saldÄ±rÄ±lar ve Bahreyn’deki baskÄ± ve hak ihlallerinin ABD ve Ä°ngiltere’nin diktatör ve baskÄ±cÄ± rejimlere verdiÄŸi destekten beslendiÄŸine de vurgu yaptÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ÅŸçi Partisi’nin UluslararasÄ± Holokost’u Anma BirliÄŸi’nin antisemitizm tanÄ±mÄ±nÄ± referans olarak kabul etmesine iliÅŸkin de bir deÄŸerlendirme yapan Ali, antisemitizm üzerinden Corbyn’e karÅŸÄ± yürütülen saldÄ±rÄ±larÄ±n Jeremy Corby’nin bir antiemperyalist hükümet kurmasÄ±nÄ± engellemeye yönelik giriÅŸim olduÄŸunu ifade etti. George Lansbury’den sonra seçilmiÅŸ olan ilk antiemperyalist lider olan Corbyn’in Ä°ngiltere’nin emperyalist politikalarÄ±na ancak meclisteki güçlü bir muhalefet ile karÅŸÄ± koyabileceÄŸini de dile getirdi. Corbyn’e yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n, Corbyn’in antiemperyalist politikalardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± görüÅŸü SavaÅŸ KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyonun eski baÅŸkanlarÄ±ndan Andrew Murray tarafÄ±ndan da dile getirildi.

SavaÅŸ KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyonun kurucu üyelerinden John Rees ise Ä°ÅŸçi Partisi’nin UluslararasÄ± Holokost’u Anma BirliÄŸi’nin antisemitizm tanÄ±mÄ±nÄ± kabul etmesini sert bir dille eleÅŸtirdi. Rees, taviz verilen hakkÄ±n Ä°ÅŸçi Partisi’ne ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve halkÄ±n sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir haktan vazgeçmeye Ä°ÅŸçi Partisi yönetiminin yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ÅŸçi Partisi’ne destek veren hareketin kiralÄ±k ve yönlendirilebilecek bir hareket olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Rees, Filistin halkÄ±na destek vermeye devam edeceklerini de dile getirdi.

Konferansa ayrÄ± ayrÄ± sunulan iki önerge ile Filistin halkÄ±nÄ±n mücadelesine sahip çÄ±kÄ±lÄ±rken, Ä°srail’in Ä±rkçÄ± ve ayrÄ±mcÄ± politikalarÄ±nÄ±n teÅŸhir edilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± da kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. (Londra/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 21:55

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