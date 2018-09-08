CHPâ€™de yerel seÃ§im istifasÄ±: Afyon il yÃ¶netimi istifa etti

CHP Afyon Ä°l BaÅŸkanÄ± SavaÅŸ ErdoÄŸan: Bu istifa, partimizin yerel seÃ§imlere genel merkezimizle uyum iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸacak yeni bir ekiple katÄ±lmasÄ± iÃ§in.

CHP Afyonkarahisar Ä°l BaÅŸkanÄ± SavaÅŸ ErdoÄŸan, yönetim kurulu üyeleriyle istifa ettiÄŸini bildirdi. ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 24 Haziran genel seçimlerinden sonra Afyonkarahisar il yönetiminin deÄŸiÅŸimden yana tavÄ±r aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°l örgütünün yerel seçimlere CHP Genel Merkezi ile uzlaÅŸan bir ekiple gitmesinden yana olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Biz deÄŸiÅŸim istedik ve neden istediÄŸimizi açÄ±kça belirttik. Bunun için verdiÄŸimiz demokratik ve haklÄ± mücadelemizden yÄ±lmadÄ±k. Partimizin Afyonkarahisar'daki geleceÄŸi adÄ±na her ÅŸeyin güzel olduÄŸunu söyleyen, '24 Haziran'da baÅŸarÄ±lÄ± olduk.' diyen, Genel Merkez ile aynÄ± düÅŸüncede olan, deÄŸiÅŸim istemeyen bir ekibe bayraÄŸÄ± teslim etmenin devrimci bir duruÅŸ hatta zorunluluk olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Ä°stifa bir kaçÄ±ÅŸ deÄŸildir. Bu istifa partimizin yerel seçimlere genel merkezimizle uyum içinde çalÄ±ÅŸacak yeni bir ekiple katÄ±lmasÄ±, partimizin zarar görmemesi içindir.”

ErdoÄŸan, CHP'nin geleceÄŸi adÄ±na herkesin üzerine düÅŸen görev ve sorumluluklarÄ± yerine getirmesi ve yeri geldiÄŸinde koltuklarÄ± boÅŸaltmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Parti neferleri olarak istifanÄ±n bir erdem olduÄŸunu aktaran ErdoÄŸan, “Her ÅŸeyin güzel gittiÄŸini düÅŸünen anlayÄ±ÅŸÄ±n önünü açmak için, partimizin yÄ±pranmamasÄ± için, partimizi kavgadan, ekipleÅŸmeden, ayrÄ±ÅŸmadan uzak tutmak için, Genel Merkez ile uyumlu bir ekibe teslim etmek adÄ±na ÅŸahsÄ±m ve yönetim kurulu üyesi arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte 'Ä°stifa bir erdemdir' diyor, görevlerimizden istifa ediyoruz” ifadelerini kullandÄ±. (Afyon/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 20:36

www.evrensel.net