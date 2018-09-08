Meteorolojiden saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± geldi

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yarÄ±n iÃ§in pek Ã§ok ilde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Marmara Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, BatÄ± ve Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu ile bazÄ± illerde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün tahminlerine göre, Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu, BatÄ± Akdeniz'in iç kesimleri, DoÄŸu Akdeniz, BatÄ± ve Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu ile KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, MuÅŸ ve Bingöl çevrelerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n saat 18.00'e kadar etkili olacaÄŸÄ± bildirildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 20:21

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