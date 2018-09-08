Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badiâ€™ye peÅŸ peÅŸe istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Sairun Koalisyonu ve HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Fetih Kaolisyonu, BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi ve kabinesine istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Irak’ta 12 MayÄ±s’ta yapÄ±lan seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr’a baÄŸlÄ± Sairun Koalisyonu, Basra’da hizmet yetersizliÄŸi ve halk ayaklanmalarÄ±na karÅŸÄ± BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi ve kabinesinin istifa etmesini istedi.

Irak Meclisi’nde Sairun Koalisyonu BaÅŸkanÄ± Hasan Akuli, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, “Basra’da yaÅŸananlardan dolayÄ±, BaÅŸbakan Ä°badi ve kabinesinin derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Biz, daha güçlü bir hükümet kurmak için çaba göstereceÄŸiz” dedi.

Öte yandan, HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Fetih Kaolisyonu Sözcüsü Ahmet el-Esedi de yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Basra’da yaÅŸanan olumsuzluklar ve sivillerin kanlarÄ±nÄ±n akmasÄ± nedeniyle Ä°badi ve hükümet kabinesini istifaya çaÄŸÄ±rdÄ±. (BaÄŸdat/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 20:14

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