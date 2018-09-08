GÃ¶lcÃ¼k'te ÅŸarbon ÅŸÃ¼phesine geÃ§ici karantina

Kocaeli GÃ¶lcÃ¼kâ€™Ã¼n LÃ¼tfiye Mahallesi ÅŸarbon ÅŸÃ¼phesiyle karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±. Karantina 3 hafta sÃ¼recek.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine baÄŸlÄ± Lütfiye Mahallesi ÅŸarbon ÅŸüphesiyle geçici karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±. Mahalledeki hayvanlar için aÅŸÄ±lama baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Kaymakam Mustafa AltÄ±ntaÅŸ, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°l TarÄ±m ve Orman MüdürlüÄŸü'nün tedbir amacÄ±yla Lütfiye Mahallesi'ndeki besicilik iÅŸletmesinde önlem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bölgelerinde ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden AltÄ±ntaÅŸ, “Bizim bölgemizde ne hastamÄ±z ne bu konuyla ilgili bir müracaatÄ±mÄ±z ne de ölen bir hayvanÄ±mÄ±z var. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸma tedbir amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±. Bizim aÅŸÄ±lamalarÄ±mÄ±z var, bunlar devam ediyor. Åžarbona karÅŸÄ± her zaman tedbirler alÄ±nÄ±yor, ÅŸu anda aÅŸÄ±lama devam ediyor. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± gözükmüyor. Karantina üç hafta devam edecek” diye konuÅŸtu. (Kocaeli/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 21:18

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