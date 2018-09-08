Ä°smet Badem, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden eski basketbolcu Ä°smet Badem topraÄŸa verildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 2 gün önce geçirdiÄŸi motosiklet kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden basketbolun duayen ismi Ä°smet Badem, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardÄ±ndan gözyaÅŸlarÄ±yla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Biga-Çan karayolunun 11’inci kilometresinde geçen perÅŸembe günü geçirdiÄŸi motosiklet kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Türk basketbolunun efsane ismi Ä°smet Badem bugün son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Ä°smet Badem için yaz aylarÄ±nÄ± geçirdiÄŸi Çanakkale’nin Eceabat ilçesine baÄŸlÄ± Seddülbahir köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni öncesinde Badem ailesinin yazlÄ±k olarak kullandÄ±ÄŸÄ± evin önüne konulan anÄ± defterine cenaze törenine katÄ±lmak için gelenler tarafÄ±ndan notlar yazÄ±ldÄ±. Cenazesi yazlÄ±k evinin önüne getirilen Ä°smet Badem için burada helallik istendi. Ä°smet Badem'in eÅŸi Ä°ffet, çocuklarÄ± Burçin ve Cihangir Badem taziyeleri kabul etti.

GözyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan oÄŸlu Cihangir Badem üzerindeki motosikletçi yeleÄŸi ve kaskÄ±nÄ± babasÄ±nÄ±n tabutunun üzerine bÄ±raktÄ±. Ä°kindi namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Seddülbahir köyü meydanÄ±nda oluÅŸturulan alanda cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±.

Cenazeye Çanakkale Valisi Orhan TavlÄ±, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) BaÅŸkanÄ± Hidayet TürkoÄŸlu, TBF Ceo'su Ömer Onan, Türkiye Basketbol Antrenörleri DerneÄŸi (TÜBAD) Eski BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Örs, TBF Eski BaÅŸkanlarÄ±ndan Harun Erdenay ile çok sayÄ±da motosiklet derneÄŸi üyesi ve basketbol yorumcusu ile çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Cenaze töreni öncesinde basketbol ve spor camiasÄ±nÄ±n büyük bir deÄŸeri kaybettiÄŸini belirten TBF BaÅŸkanÄ± Hidayet TürkoÄŸlu, “Bazen duygularÄ±nÄ±zÄ± ifade etmek çok zor oluyor gerçekten. Sevdiklerinizin böyle aranÄ±zdan gitmesi tabii ki de sizi üzüyor. Ä°smet Abi gerçekten gerek benim sporculuk hayatÄ±mda daha öncesinde sonrasÄ±nda da Türk sporu için Türk basketbolu için 7/24 hizmet etmiÅŸ bir insandÄ±r” dedi.

Ä°smet Badem'in cenazesi daha sonra Seddülbahir köyü mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi. (DHA)

Ä°smet Badem geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 18:40

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