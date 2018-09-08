GezginFest Van'da binlerce kiÅŸi eÄŸlendi

'GezginFest Van'Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 50 bini aÅŸkÄ±n doÄŸa ve kamp tutukunu, verilen konserlerde geÃ§ saatlere kadar eÄŸlendi.

Van’Ä±n GevaÅŸ ilçesi, DokuzaÄŸaç Mahallesi’nde, Van Gölü kÄ±yÄ±sÄ±nda düzenlenen ‘GezginFest Van’ Türkiye'nin birçok ilinden ve Ä°ran, Irak gibi çevre ülkelerden gelen müzikseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±. Festivalinin ilk gününde sahneye çÄ±kan müzik gruplarÄ± Kurtalan Ekspres, Manga, KardeÅŸ Türküler, Athena ile Emir Can Ä°ÄŸrek, Sena Åžener, Selçuk BalcÄ± ve Shantel doÄŸa ve kamp tutkunlarÄ±na unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±. Saat 03.00'a kadar süren konser ve etkinlik programlarÄ± ile katÄ±lÄ±mcÄ±lar doyasÄ±ya eÄŸlendi.

Festivalin ikinci gününde ise yine ünlü sanatçÄ±lar konser verecek. YarÄ±n TimsahÄ±n GözyaÅŸlarÄ±, Can Gox, Pera, Fatma Turgut, Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ, Ä°lkay Akkaya, Mohsen Namjoo, Gazapizm sahneye çÄ±kacak. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 17:24

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