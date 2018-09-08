MHP'li Enginyurt: FÄ±ndÄ±k 15 liradan aÅŸaÄŸÄ± kurtarmaz

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Bu fÄ±ndÄ±k 15 liradan aÅŸaÄŸÄ± kurtarmaz. Millet periÅŸan, duy milletin sesini.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu AltÄ±nordu’da Cumhuriyet MeydanÄ±’nda açÄ±k havada basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hasadÄ±nda sona gelinen fÄ±ndÄ±kta alÄ±m fiyatÄ±nÄ± açÄ±klamamasÄ±na tepki gösterdi. VatandaÅŸlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Milletvekili Enginyurt, fÄ±ndÄ±k üreticisinin büyük maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Enginyurt, sosyal medyada kendisini eleÅŸtirenlere de tepki gösterdi. Ordu’da 20 belediyenin AKP’li olduÄŸunu, fakat belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n fÄ±ndÄ±kla ilgili hiç açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Enginyurt, AKP Ordu Milletvekilleri Åženel YediyÄ±ldÄ±z, Ergün TaÅŸçÄ± ve Metin GündoÄŸdu’nun ErdoÄŸan’a fÄ±ndÄ±k konusunda doÄŸrularÄ± söylemediÄŸini ifade etti:

“Åženel YediyÄ±ldÄ±z dün çÄ±ktÄ± dedi ki; ‘Ä°yi ki TMO fiyat açÄ±klamadÄ±, devletin fÄ±ndÄ±k almasÄ±na da gerek kalmadÄ±, fÄ±ndÄ±k serbest piyasada 14-15 lirayÄ± buldu. FÄ±ndÄ±k 15 lira mÄ±, 14 lira mÄ±? Åženel amca nerede yaÅŸÄ±yor, onu bilmiyorum ama Åženel amcanÄ±n Türkiye’de yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kesin. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir firma bugün 12 liraya düÅŸürdü. BunlarÄ±n yüzünden. BunlarÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n yüzünden 12 liraya düÅŸtü fÄ±ndÄ±k. Biz serbest piyasaya düÅŸman deÄŸiliz. Türkiye’de serbest piyasa yok. Ä°stediÄŸi fiyatÄ± belirleyen bir firma var. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'na sesleniyoruz; bu fÄ±ndÄ±k 15 liradan aÅŸaÄŸÄ± kurtarmaz. Millet periÅŸan, duy milletin sesini.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 17:19

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