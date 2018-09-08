CHPâ€™li 20 eski vekil: Ã–n seÃ§im yapÄ±lsÄ±n

Partilerin yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼rerken; CHPâ€™li 20 eski milletvekili Ã¶n seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

CHP Genel Merkez yerel seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlarken 20 eski milletvekili Ankara’da yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir bildiri yayÄ±mladÄ±. Eski milletvekileri, “Güvenoyu alÄ±nmaz ve ön seçim yapÄ±lmaz ise yerel seçimlerdeki sonuçlarÄ±n tüm sorumluluÄŸu parti yönetimindedir” dedi.

Yerel seçimlerin yeni bir siyaset anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ve yurtsever bir demokrasi mücadelesinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± için bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi belirtilen bildiride ÅŸöyle denildi;

“Yerel seçimlerde aday belirleme yetkisi , kendi parti tabanÄ±nÄ±n güvenini kaybetmiÅŸ bir CHP Genel baÅŸkanÄ±na ve önceki dönem ve bu dönem MYK üyelerinin insiyatifine bÄ±rakÄ±lamaz. Adaylar mevcut yönetimce belirlendiÄŸi takdirde yerel seçimlerin yeni bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol açmasÄ± ve seçmenin protestosuna veya boykotuna maruz kalmasÄ± kuvvetle muhtemeldir. Özellikle CHP’ye oy veren seçmen ve partililer sandÄ±ÄŸa gitmek istemediklerini ve oy vermeyeceklerini dillendirmekten kaçÄ±nmamaktadÄ±r.”

GÜVENOYU KURULTAYI VE ÖN SEÇÄ°M ÇAÄžRISI

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun çaÄŸrÄ±sÄ±yla 24 haziran seçim sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek, seçmenin ve parti tabanÄ±nÄ±n güvenini için “Güvenoyu KurultayÄ±” toplanmasÄ± istenen açÄ±klama ÅŸöyle devam etti; “Partinin, umudu ve inancÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seçmenle baÄŸÄ±nÄ± tekrar kurabilmesi için yerel seçimlerde partinin adaylarÄ± hem belediye baÅŸkanÄ± hem belediye meclis üyesi hem de il genel meclisi üyesi adaylarÄ± kayÄ±tsÄ±z ve ÅŸartsÄ±z olarak hakim huzurunda parti üyeleriyle yapÄ±lacak ön seçimle belirlenmelidir. AdaylarÄ±n halkla bütünleÅŸmesi, halkÄ±n desteÄŸini alabilmesi ve toplumda adaylarÄ±n ve partinin heyecan yaratabilmesinin tek ve mutlak koÅŸulu ön seçimdir. Ön seçimden çeÅŸitli gerekçelerle kaçmak, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacaktÄ±r. Güvenoyu alÄ±nmaz ve ön seçim yapÄ±lmaz ise yerel seçimlerdeki sonuçlarÄ±n tüm sorumluluÄŸu parti yönetimindedir.”

20 Ä°MZALI BÄ°LDÄ°RÄ°

“Tarihsel uyarÄ± olarak nitelendirilen açÄ±klamaya Eski Milletvekilleri, Metin Lütfi Baydar, Bülent BektaÅŸoÄŸlu, Tur YÄ±ldÄ±z Biçer, M. Hüsnü Bozkurt, Mevlüt Dudu, NamÄ±k Havutça, Niyazi Nefi Kara, Emre Köprülü, Mazlum Nurlu, Bülent Öz, Ali Özcan, Ä°brahim ÖzdiÅŸ, Fikri SaÄŸlar, Åžerafettin Turpçu, Mehmet Tüm, Elif DoÄŸan Türkmen, AkÄ±n ÜstündaÄŸ, Gaye Usluer, Muhammed RÄ±za YalçÄ±nkaya ve Necati YÄ±lmaz imza attÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 18:22

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