â€˜Ekonomideki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸat hepimizi etkiliyorâ€™

Ankara BatÄ±kentâ€™te Evrensel okurlarÄ±, ekonomideki gidiÅŸatÄ± tartÄ±ÅŸmak Ã¼zere yazarÄ±mÄ±z Dr. Erkan AydoÄŸanoÄŸlu ile bir araya geldi.

Nursel Ä°NALCUK

Ankara

Ankara BatÄ±kent’te bir araya gelen Evrensel okurlarÄ± ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±, dövizin yükselme sebeplerini, her gün artan zamlarÄ±n asÄ±l sebebini konuÅŸmak üzere yazarÄ±mÄ±z Dr. Erkan AydoÄŸanoÄŸlu ile buluÅŸtu.

Ekonomideki olumsuz etkilerin emekçiler üzerindeki yansÄ±masÄ± ve çözüm yollarÄ± üzerine tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸide konuÅŸan EÄŸitim Sen EÄŸitim UzmanÄ± Dr. Erkan AydoÄŸanoÄŸlu, ekonomik krizin emekçilere etkisini, Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybetmesinin nedenlerini, iÅŸsizliÄŸinin artmasÄ±nÄ±n sebeplerini, kredi ve borçlarÄ±n neden büyüdüÄŸünü anlattÄ±. AydoÄŸanoÄŸlu, “Ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n bedeli, zamlarla ve tasarruf adÄ± altÄ±nda zor bela geçinen halkÄ± daha da zora sokuyor. Ekonomik problemlerin faturasÄ±nÄ± halka çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan iktidar, krizin asÄ±l nedeni olan kendisine ve sermaye sÄ±nÄ±fÄ±na ise sonuçtan pay düÅŸürmüyor” diye konuÅŸtu. FaturanÄ±n halka kesileceÄŸini ve bunun karÅŸÄ±sÄ±nda durulmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen AydoÄŸanoÄŸlu, 2002 yÄ±lÄ±ndan bugüne kadar ekonomideki gidiÅŸatÄ± slayt gösterisiyle açÄ±k bir ÅŸekilde anlattÄ±. AydoÄŸanoÄŸlu, “AynÄ± gemide deÄŸiliz, aynÄ± mahallenin insanlarÄ±yÄ±z, kime oy vermiÅŸ olursak olalÄ±m ekonomideki kötü gidiÅŸat hepimizi etkiliyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 16:57

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