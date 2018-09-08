EMEP fabrika Ã¶nlerinde Flormar iÅŸÃ§ileri iÃ§in dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

Emek Partisi Kocaeli Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼, direniÅŸlerinin 117. gÃ¼nÃ¼nde olan Flormar iÅŸÃ§ileri iÃ§in fabrika Ã¶nlerinde bildiri daÄŸÄ±tarak dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

Gebze OSB’de kurulu bulunan Flormar kozmetik ürünleri fabrikasÄ±nda Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 127 iÅŸçinin direniÅŸi 117. gününde devam ediyor. DireniÅŸte olan iÅŸçilerin çocuklarÄ±nÄ±n okul masraflarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± için kampanya baÅŸlatan Emek Partisi (EMEP) Kocaeli Ä°l Örgütü, direniÅŸi Kocaeli’de bulunan fabrikalarda duyurmak için bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±. Fabrika önlerinde yapÄ±lan bildiri daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±nda iÅŸçilere seslenen EMEP üyeleri, Flormar iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

DÄ°RENÄ°ÅžE BÄ°R KALEM, BÄ°R DEFTERLE DESTEK OLALIM

Bildiride iÅŸçilerin aylardÄ±r direniÅŸ alanÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± baskÄ± ve yasaklara iliÅŸkin bilgi verilirken direniÅŸteki iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±: “Bu yaÅŸananlar Flormar’a özel deÄŸil. Ekonomi bozulurken ‘kriz’ bahanesiyle bizden de onlarca fedakârlÄ±k istenecek. Belki biz belki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bahanelerle iÅŸimizden olacaÄŸÄ±z. BunlarÄ±n hepsine karÅŸÄ± saÄŸlam bir ÅŸekilde örgütlenmeliyiz. Bütün iÅŸçileri iÅŸ güvencesi için, insanca bir ücret için partimiz etrafÄ±nda birleÅŸmeye, biz sefalet çekerken lüks içinde gününü gün edenlere karÅŸÄ± mücadele etmeye geleceÄŸimizi savunmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Okul için çocuklarÄ±n alÄ±ÅŸveriÅŸ derdi hepimizi sarmÄ±ÅŸken Flormar iÅŸçileri fabrikalarÄ±nÄ±n önündeler. Bir gelirleri de yok. Flormar iÅŸçilerinin okula giden çocuklarÄ± için kÄ±rtasiye ürünleri topluyoruz! Haydi, hep birlikte direnen iÅŸçilerin yanÄ±nda olduÄŸumuzu gösterelim! Ne olursa olsun örgütlenmemizi engelleyemeyeceklerini patronlara ve yandaÅŸlarÄ±na hep beraber öÄŸretelim. DireniÅŸe bir kalemle bir defterle destek olalÄ±m!” (Kocaeli/EVRENSEL)

5 iÅŸyerinde sendikal mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 16:53

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