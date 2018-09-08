5 iÅŸyerinde sendikal mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor

Sendika hakkÄ± anayasal gÃ¼vence altÄ±nda olsa da 5 iÅŸyerinde sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§ilerin direniÅŸi devam ediyor.

Anayasal hakkÄ± olan sendikalaÅŸma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 5 iÅŸyerindeki iÅŸçilerin direniÅŸi devam ediyor. Babacanlar Kargo’da 368, Cargill’de 145, Flormar’da 117, AydÄ±n Belediyesinde 62, MuÄŸla taÅŸÄ±t muayene istasyonlarÄ±nda 26 günü geride bÄ±rakan iÅŸçiler, iÅŸyerlerine sendikalÄ± olarak iÅŸe dönmekte kararlÄ±.

BABACANLAR KARGO’DA DÄ°RENÄ°Åž 368. GÜNÜNDE

Antep’te Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± TÜMTÄ°S SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 9 Babacanlar Kargo iÅŸçisinin iÅŸyeri önündeki direniÅŸi 369 günü geride bÄ±raktÄ±. “KararlÄ±yÄ±z, Babacanlar Kargoya sendika girecek baÅŸka yolu yok” diyen iÅŸçiler, kamuoyundan destek bekliyor.

CARGILL’DE DÄ°RENÄ°Åž 145. GÜNÜNDE

Bursa Orhangazi ilçesinde Amerika gÄ±da devi Cargill’de Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler, 145 gündür fabrika önünde direniÅŸte. Patronun sendikalaÅŸma hakkÄ±na saygÄ± duymasÄ±nÄ± isteyen iÅŸçiler, 13 Eylül 2018 PerÅŸembe günü Ä°stanbul’da olan Cargill’in genel merkezine yürüyüÅŸ baÅŸlatacak.

FLORMAR’DA DÄ°RENÄ°Åž 117. GÜNÜNDE

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Flormar’da Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±na üye olan iÅŸçilerden 127’si kapÄ±nÄ±n önüne konuldu. 117 gündür direniÅŸte olan iÅŸçilere destek ziyaretleri de devam ediyor.

AYDIN BELEDÄ°YESÄ°NDE DÄ°RENÄ°Åž 62. GÜNÜNDE

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°mar AÅž’de otobüs ÅŸoförü olarak çalÄ±ÅŸan 1’i kadÄ±n 9 iÅŸçi, bir süre önce iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Sosyal-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen ve Ä°stasyon MeydanÄ±’nda 62 gündür oturma eylemi yapan iÅŸçiler, iÅŸlerini geri istiyor.

TAÅžIT MUAYENE’DE DÄ°RENÄ°Åž 26. GÜNÜNDE

MuÄŸla’da DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan MuÄŸla taÅŸÄ±t muayene istasyonlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler 26 gündür direniÅŸte. “MuÄŸla taÅŸÄ±t muayene istasyonlarÄ±na sendika girecek, baÅŸka yolu yok” diyen iÅŸçiler, sendikalÄ± olarak iÅŸe dönmekte kararlÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 16:47

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