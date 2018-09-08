Urfaâ€™da fÄ±stÄ±k hasadÄ± baÅŸladÄ±: Gelir gideri karÅŸÄ±lamÄ±yor

FÄ±stÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ±layan Urfaâ€™da hasat baÅŸladÄ±. Ãœreticiler gelirin giderlerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Türkiye fÄ±stÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Urfa’da, Antep FÄ±stÄ±ÄŸÄ± hasadÄ± baÅŸladÄ±. Ancak yetiÅŸtiriciler, elde ettikleri gelirin giderlerini karÅŸÄ±lamamasÄ±ndan dertli.

27 milyon fÄ±stÄ±k aÄŸacÄ±yla ülkenin fÄ±stÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±n büyük bir bölümünü karÅŸÄ±layan Urfa’da kÄ±rmÄ±zÄ± kabuklu yaÅŸ Antep FÄ±stÄ±ÄŸÄ± hasadÄ± baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l 39 bin 679 tonluk üretimle ülke genelinde alÄ±nan 88 bin tonluk fÄ±stÄ±k hasadÄ±nda büyük bir pay sahibi olan Urfa’da, bu yÄ±l rekolte daha yüksek. Geçen yÄ±la oranla yaÅŸ fÄ±stÄ±k fiyatÄ±ndaki düÅŸüklük üreticiyi memnun etmezken, alÄ±cÄ±yÄ± ise sevindiriyor. Karaköprü ilçesine baÄŸlÄ± Esemkulu Mahallesi’nde ailesiyle birlikte fÄ±stÄ±k toplayan Devlet KaradaÄŸ, fiyatlarÄ±n çok düÅŸük olduÄŸunu ve hasattan elde ettikleri kazancÄ±n giderlerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

VERÄ°M AZ, KAZANÇ DÜÅžÜK, AÄžAÇLAR KURUYOR

Geçen yÄ±la göre verimde düÅŸüÅŸ olduÄŸunu ileri süren KaradaÄŸ, her geçen yÄ±l verimin biraz daha azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Verimin azalmasÄ±ndan dolayÄ± kazançlarÄ±nÄ±n da azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KaradaÄŸ, 20 yÄ±l önce bir aÄŸacÄ±n 5 ile 10 kilo arasÄ±nda fÄ±stÄ±k verirken ÅŸimdi ise 1 ile 2 kilo arasÄ±nda fÄ±stÄ±k verdiÄŸini kaydetti. Bu nedenle verdikleri emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±ndan yakÄ±nan KaradaÄŸ, ÅŸöyle devam etti: “Bizim kazançtan ve verimden önceki amacÄ±mÄ±z aÄŸaçlarÄ±n kurumamasÄ±dÄ±r. Bize miras kalan bahçenin yok olup gitmesini istemiyorum. AÄŸaçlarÄ±n kurumasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. EÄŸer bölgeye su getirilirse senede iki defa vaktinde sulayabilsek kuraklÄ±ÄŸÄ±n önüne geçebiliriz. FÄ±stÄ±k bahçeleri çok kÄ±ymetlidir. FÄ±stÄ±k aÄŸacÄ±nÄ±n fÄ±stÄ±k vermesi onlarca yÄ±lÄ± alÄ±yor.”

‘EMEÄžÄ°MÄ°ZÄ°N KARÅžILIÄžI YOK’

FÄ±stÄ±ÄŸÄ±n alÄ±m fiyatÄ±nÄ±n çok düÅŸük olmasÄ± nedeniyle on yÄ±llardÄ±r emek vererek büyüttükleri fÄ±stÄ±ktan para kazanamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden KarabaÄŸ, “EmeÄŸimizin maddi anlamda bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. Bu iÅŸi de sevdiÄŸimiz için devam ettiriyoruz. Çünkü bahçe atamÄ±zdan bize miras kalmÄ±ÅŸ. Daha çok verim alabilmek için gübre atÄ±yoruz aÄŸaçlara, ancak su olmadÄ±ÄŸÄ± için gübre erimiyor. Tam tersi zarar veriyor. AÄŸaçlarÄ± daha da güçlendirmek için çabalarÄ±mÄ±z boÅŸta kalÄ±yor. Ben fÄ±stÄ±ÄŸÄ±mÄ± ÅŸimdi ki 25 liradan satarsam zarar etmiÅŸ olurum. FÄ±stÄ±ÄŸÄ±n kilosunun en az 50 lira olmasÄ± gerekiyor” diye konuÅŸtu. (Urfa/MA)

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