Mahkemeye raÄŸmen orman yapÄ±laÅŸmaya aÃ§Ä±ldÄ±

Maltepe Ãœniversitesi yerleÅŸkesinin bulunduÄŸu alan iÃ§in 1/1000 Ã¶lÃ§ekli uygulama imar planÄ± askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maltepe Üniversitesi yerleÅŸkesinin olduÄŸu alana 1/5000 nazÄ±m imar planÄ± ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planÄ± yaparak; planÄ± 1 ay süreyle askÄ±ya çÄ±kardÄ±.

Söz konusu planlarÄ±n, Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± tarafÄ±ndan mahkemeye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilgili idare mahkemesi ve DanÄ±ÅŸtay 6. Dairesi’nin planlarÄ± ÅŸehircilik ilkelerine aykÄ±rÄ± bularak iptaline karar verdiÄŸini hatÄ±rlatan CHP Ä°BB Eski üyesi Ä°brahim DoÄŸan “Bütün bu kararlara raÄŸmen bakanlÄ±k mülkiyeti çoÄŸunlukla Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± ve maliyeye ait olan yaÅŸam alanÄ±nÄ± pervasÄ±zca yapÄ±laÅŸmaya açÄ±yor. Bu orman ve mera alanÄ± zamanÄ±nda yasalara aykÄ±rÄ± olarak yapÄ±laÅŸmaya açÄ±ldÄ±” dedi.

Bölgenin büyük kÄ±smÄ±nÄ±n orman alanÄ± ve kÄ±smen de mera alanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DoÄŸan “Ancak o dönemde de bu doÄŸal yaÅŸam alanÄ±nÄ±n yapÄ±laÅŸmaya açÄ±lmasÄ±na adeta göz yumuldu. Zira bölge orman alanÄ± ve havza koruma alanÄ± içinde olmasÄ±na raÄŸmen bilinçli olarak özel üniversiteye 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraya veriliyor” diye konuÅŸtu. Bu durumun plan ilkelerine, ÅŸehircilik anlayÄ±ÅŸÄ±na ve orman yasalarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getiren DoÄŸan “Bu bölgede adeta çevre katliamÄ± yaÅŸanmaktadÄ±r. YapÄ±lan bu yerleÅŸke ile birlikte bölgede orman alanÄ±nÄ±n içinden geniÅŸ asfalt yollar yapÄ±larak adeta aÄŸaç katliamÄ± yaÅŸandÄ±. Sonuç olarak; yapÄ±lan plan tadilatÄ± yasalara ve plan mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu mahkemece de tescillenmiÅŸtir. Bu planlara siyasi partilerin ve çevreci kurumlarÄ±n, muhalif kesimlerin karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± gerekmektedir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 16:13

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